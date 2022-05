Sosyal medyada birbirlerine girdiler!

Trabzonspor'un şampiyonluk kutlamaları sırasında taraftarlar Akalın'ın "Kulüp" şarkısıyla coşmuş bu görüntüleri de FIFA resmi sosyal medya hesaplarından paylaşmıştı. Akalın, bir takipçisinin 'Telif iste' yorumuna Aleyna Tilki'ye taş atarak cevap vermişti. Tüm bunların ardından Ersay Üner de konuya dahil oldu ve Tilki ile Edis'e destek paylaşımı yaptı. Hal böyle olunca Demet Akalın'dan eski dostuna yanıt gecikmedi. İşte Akalın ile Üner'in arasında yaşananlar...

Geçtiğimiz hafta Trabzon'daki şampiyonluk kutlamalarında taraftarlar Demet Akalın ve Ozan Doğulu'nun 'Kulüp' şarkısıyla eğlenmiş, FIFA da bu görüntüleri resmi sosyal medya hesaplarından paylaşmıştı. Kutlamalarda şarkıları çalınan Demet Akalın ise bu paylaşıma sessiz kalmamış ve 'Çağırsaydınız canlı okurdum' diye yanıt vermişti.



'DÜNYA STARI' GÖNDERMESİ



Bunun üzerine bir takipçisi Akalın'a 'Telif iste' önerisinde bulununca şarkıcı, bu sözlere kayıtsız kalmamıştı. Demet Akalın, takipçisine; 'Adamlar beni dünya starı yapacak! Aleyna duymasın. Hayal kuruyor ama ben oturduğum yerden FIFA'dayım. Neymiş? Önemli olan don değil şarkıymış' diyerek Aleyna Tilki'ye taş atmıştı.



ÜNER'DEN ALEYNA İLE EDİS'E DESTEK



Akalın'ın bu çıkışına sürpriz bir isim dahil oldu. Besteleriyle adından söz ettiren Ersay Üner, Aleyna Tilki ve Edis'i savunduğu sosyal medya paylaşımında şu ifadeleri kullandı:



Edis ve Aleyna… İkisi de 20'li yaşlarında ülkelerinde birçok başarıya imza atmışlar. İsteseler buradaki kariyerleriyle yetinip evler, arabalar alıp keyfine sürecek donanıma sahipler. Onlar ne yapıyor? Her şeylerini riske atıp kendilerine ve işlerine yatırım yapıyor. Hayalleri peşinde zaman ve emek harcıyorlar. Eleştiri tabi ki olacak ama üslup ve saygı önemli. Ben ikisine de saygı duyuyor ve şans diliyorum. Cesaretlerinden dolayı da kutluyorum.



'NANKÖRLÜK MÜ YOK CANIM!'



Üner'in bu sözlerinin ardından Demet Akalın'dan olay bir paylaşım geldi. Lüks bir otomobil fotoğrafı paylaşan şarkıcı, 'Bazısının kapısına çektik ama sonunda düşman oldu. Nankörlük mü yok canım!' dedi.



Ardından hayat arkadaşı Okan Kurt'la fotoğrafını paylaşan Akalın, bu kareye; 'Bir kere de bilme. Koca sözü dinleyeceksin. İnsan sarrafısın vallahi minik' notunu düştü.



Demet Akalın ile Ersay Üner sosyal medyada karşı karşıya geldi

50 yaşındaki Demet Akalın, sonrasında da gündem olan 'Kulüp' şarkısını, Instagram hesabından 'Bazen sen oturursun. Kalp işte temiz olunca dünya seni konuşur' notuyla yayınladı.



NE OLMUŞTU?



Demet Akalın, 10 yıllık işbirliğinin ardından Ersay Üner ile olaylı şekilde yollarını ayırmıştı. İşbirliğini bitiren tarafın kendisi olduğunu açıklayan Üner, son dönemde hem işle ilgili hem de kişisel bazı önemli sorunlar yaşadıklarını anlatmıştı.



Ünlü isim, “Sağda solda ‘Demet Akalın, Ersay'ı hayatından çıkardı' gibi laflar duyuyorum. Öyle bir şey yok. Demet beni değil, ben onu hayatımdan çıkardım. Çok uzun yıllar birlikte çalıştık ama son dönemde aramızdaki enerji bozuldu. 25 gün önce de hem iş hem de kişisel anlamda birtakım ciddi sorunlar yaşadık. Demet'i çok samimiyetsiz bulduğum için artık onunla çalışmak istemiyorum. Aramızda dostluk olduğunu sanıyordum ama yanılmışım. İlişkimiz sadece iş boyutundaymış. Daha önce dışarıdan pek çok tatsız şey duymuş, ama ‘Biz arkadaşız, olmaz öyle şey' deyip kulak asmamıştım. Meğer söylenenlerin hepsi doğruymuş. Bunların ne olduğunu tek tek söylersem, olay çıkar. O yüzden konuşmak istemiyorum. Ama kendisi çıkıp da benim hakkımda konuşursa, o zaman her şeyi açıklarım' demişti.



BARIŞMA HEDİYESİ CİP



Tüm bu yaşananların ardından Akalın ile Üner birkaç ay sonra yeniden barışmıştı. Ünlü şarkıcı, 'İki Kelime', 'Umutsuz Vaka', 'Helal Olsun', 'Bebek', 'Dans Et' ve 'Mucize' gibi hit şarkılarına imza atan Üner'e barışma hediyesi olarak 2011 model bir cip almıştı.