. Şahan Gökbakar'dan Recep İvedik 7 hamlesi!

Recep İvedik 7 filmi için çalışmalara devam eden ünlü komedyen Şahan Gökbakar'ın dijital bir platform aile anlaştığı iddia edildi. Haziran'da Türkiye'de yayın hayatına başlayacak olan Disney Plus'ta yayınlanacağı konuşulan Recep İvedik 7 için Şahan Gökbakar'ın bu anlaşmadan 120 milyon lira kazanacağı öne sürüldü.

Şahan Gökbakar'ın fenomen karakterlerinden olan Recep İvedik, son olarak 6. serisi ile izleyenlerin karısına çıktı. Ünlü komedyen Şahan Gökbakar, geçtiğimiz günlerde sosyal medya hesabından Recep İvedik 7 için ilk çalışmalara başladığını duyurmuştu.Netflix'te Recep İvedik 6 filmi lisansını doldurması nedeniyle 10 Nisan'da yayından kaldırıldı ancak ilk üç film izlenmeye devam ediyor. Şahan Gökbakar konuyla ilgili yaptığı açıklamada farklı bir platformla anlaştığını açıklamış ancak herhangi bir detay vermemişti. Recep İvedik 7'nin ise dijitalde yayınlanacağı ortaya çıktı.Gazeteci İbrahim Seten, Şahan Gökbakar'ın serinin yeni filmi Recep İvedik 7'yi Disney için hazırlıyor ve oyuncu seçimlerine de şimdiden başladığını duyurdu. Seten, Şahan Gökbakar'ın Recep İvedik 7 için Disney Plus'la 120 milyon liraya anlaştığını iddia etti.