Recep İvedik 7 iddiası! Şahan Gökbakar 120 milyon liraya anlaştı

Recep İvedik 7'nin yakında yayınlanacağını söyleyen Şahan Gökbakar hakkında bomba bir iddia gündeme geldi. İddiaya göre Şahan Gökbakar Disney Plus'la 120 milyon liraya anlaştı.

Şahan Gökbakar geçtiğimiz günlerde "Dikkat! Fotoğraf subliminal mesaj içerir... Recep İvedik 7 yakında sizlerle" diyerek sevenlerine müjdeli haberi verdi. Gökbakar'ın açıklamasından sonra bomba bir iddia gündeme düştü.



Haziran'da ülkemizde yayına başlayacak Disney Plus'ın Türkiye operasyonları hakkında bilgi veren gazeteci İbrahim Seten bomba bir iddiada bulundu.



Seten pylaşımında Şahan Gökbakar'ın Recep İvedik 7 için Disney Plus'la 120 milyon liraya anlaştığını iddia etti.



