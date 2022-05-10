Orhan Gencebay'dan şaşırtan karar!

Geçtiğimiz gün Nişantaşı'ndaki özel bir hastaneden çıkarken görüntülenen Orhan Gencebay, gazeteciler ile sohbet etti. Orhan Gencebay, röportaj yapmama kararı aldığını açıkladı.

Arabesk müziğin sevilen isimlerinden olan Orhan Gencebay önceki gün eşi Sevim Emre ile Nişantaşı'ndaki özel bir hastaneden çıkarken objektiflere yansıdı. Orhan Gencebay, bir arkadaşını ziyaret ettiklerini ve sağlık durumunun iyi olduğunu söyledi.



ORHAN GENCEBAY RÖPORTAJ YAPMAMA KARARI ALDI



Basın mensupları ile ayaküstü sohbet eden usta sanatçı, röportaj yapmama kararı aldığını ve sözlerinin yanlış anlaşılmasından dolayı çok üzüldüğünü ifade etti. Gencebay, şunları söyledi:



"Doğru olduğuna inandığınız bir şey söyleseniz bile birileri şahsi görüşüne göre bir yerlere çekiyor. Bunun için fikir beyan etmemeyi daha uygun görüyorum. Kimseye kırgınlığım yok. Ben devletimi ve vatanımı çok seviyorum, değerlerime de son derece saygılıyım."