. Mustafa Rahman Tohma Seren Serengil'i aldattı mı?

Söylemezsem Olmaz programının canlı yayınına ameliyat geçirdiği için katılmayan Seren Serengil'in özel hayatında zor günler geçirdiği iddia edildi. Seren Serengil ile 1 yılı aşkın süredir aşk yaşayan ve zor günlerinde yanından bulunun Mustafa Rahman Tohma'nın Serengil'i aldatıp aldatmadığı gündem oldu.Seren Serengil sosyal medya hesabından "İçime bir kurt düştü. Dua et uydurmuş olsunlar! İyiyim hoşum ama aldatılırsam iş çığrından çıkar. Yeri göğü inletirim, namımı duyarlar" paylaşımıyla gündem oldu.Seren Serengil'in bu paylaşımı sonrası gözler Mustafa Tohma'ya çevrildi ancak taraflardan açıklama gelmedi. Seren Serengil'in çok güvendiği sevgilisi daha önce hastalık sürecinde aklına hiç cinsellik gelmediğini söylemişti.Seren Serengil sevgilisinin çok sadık olduğunu her fırsatta söylüyordu.