. Masumlar Apartmanı'nın Neriman'ı Gizem Katmer evleniyor!

Masumlar Apartmanı dizisinde Neriman karakterine hayat veren Gizem Katmer, sanat yönetmeni sevgilisi Güçlü Aydoğdu ile evlilik için ilk adımı attı. Gizem Katmer, nişandan kareleri sosyal medya hesabından takipçileri ile paylaştı.

TRT1'de ekrana getirilen başrollerinde Ezgi Mola, Birkan Sokullu ve Merve Dizdar'ın rol aldığı Masumlar Apartmanı dizisinde Neriman karakterine hayat veren genç oyuncu Gizem Katmer, evleniyor...Masumlar Apartmanının Nerimanı Gizem Katmer nişanlandıBir süredir sanat yönetmeni Güçlü Aydoğdu ile aşk yaşayan Gizem Katmer evlilik kararı aldı. Çift aile arasında yapılan bir tören ile nişanlandı.Masumlar Apartmanının Nerimanı Gizem Katmer nişanlandıBu özel gününden fotoğrafları sosyal medya hesabından paylaşan Gizem Katmer'e yüzlerce tebrik mesajı yağdı.