İrem Derici ayrılık sonrası ağzına geleni söylemişti! Cem Belevi'den aldatma açıklaması...
İrem Derici ağzına gelen söylemişti... Cem Belevi İrem Derici'yi aldattı mı? Aşklarına ikinci bir şans veren İrem Derici - Cem Belevi çiftinin aşkı hüsranla son buldu. Belevi'nin; Derici'yi manken Nergis Nesrullayeva ile aldattığı iddiaları gündeme bomba gibi düşünce İrem Derici açtı ağzını yumdu gözünü. Daha önce de Cem Belevi'nin ihanetine uğrayan İrem'in sözleri üzerine Cem Belevi'den açıklama geldi.
İrem Derici ağzına gelen söylemişti... Cem Belevi İrem Derici'yi aldattığı
yönündeki iddialara yanıt verdi.
Daha önce İrem Derici ile yaşadığı birliktelik sırasında Bircan Bali ile anılan ve
İrem Derici tarafından terk edilen Cem Belevi bu defa çizmeyi aştı.
Ünlü şarkıcı İrem Derici'nin, yaz aylarında meslektaşı Cem Belevi ile yeni bir
aşka yelken açtığı iddia edilmişti. Konuyla alakalı bir açıklama yapmayan ikili,
birkaç ay sonra ilişkisini noktalama kararı almıştı. İkili, birbirlerini sosyal
medya hesaplarından silmişti.
"ÇOK FENA ALDATILDIM"
Bu yaşananların ardından 'İbo Show Yılbaşı Özel'e konuk olan İrem Derici,
programdaki itirafıyla gündem olmuştu. Şarkıcı, "3-4 ay önce çok fena
aldatıldım. Yakalamadım, yakalattılar" ifadelerini kullanmıştı.
Cem Belevi ise, İrem Derici'nin 'aldatılma' açıklaması üzerine, "Özel hayatımla
ilgili pek konuşmayı sevmiyorum. İrem, çok tatlı bir insan olduğu için ne dese
tatlı oluyor. Onun tatlılığına bırakıyorum ben bunu. Ben işimle, gücümle zaten
ilgileniyorum. Böyle şeyleri konuşmayı sevmiyorum" demişti.
96 ADET GÜL GÖNDERDİ
Ardından Belevi, ayrılıklarının 96'ncı gününde Derici'ye, 96 gül göndermişti.
Yakışıklı şarkıcı, konuyla ilgili; "Böyle bir olayı yalanlamıyorum, barışmış
olabiliriz. İrem dünya tatlısı birisi. En güzel gülleri hak ediyor bu işler kısmet
barışmış olabiliriz" demişti. Belevi'nin bu hamlesinin ardından ikili, ilişkilerine
ikinci bir şans vermişti.
Barışma sonrası Hollanda'da aşk tazeleyen ünlü çift, tatilden renkli karelerini
de takipçileriyle paylaşmıştı. İkili, Amsterdam tatilinden dönüşte ayrılmıştı.
Şehirde aşk fotoğrafları paylaşan şarkıcı çiftin ayrılık sebebinin ise kaybolan
valiz olduğu ortaya çıkmıştı.
Derici'nin, İstanbul Havalimanı'nda valizinin başkası tarafından alındığını fark
edince, argo kelimeler kullandığı iddia edilmişti. Şarkıcı, sevgilisinin
uyarılarına rağmen sakinleşmeyince, ikili arasında gerginlik başladığı
öğrenilmişti.
Derici, havalimanında ayrıldığı sevgilisini Instagram hesabından engelleyip,
daha önce paylaştığı fotoğrafları silmişti. Belevi de kız arkadaşının hamlesine
karşılık, sosyal medya hesaplarından kareleri yayından kaldırmıştı.
İrem Derici'nin valiz paylaşımı gündeme bomba gibi düşmüştü.
"CEM'E Mİ BU SÖZLER?"
İrem Derici'nin valiz paylaşımı ise gündeme bomba gibi düşmüştü.
Tüm bu yaşananlar sonrasında aralarını düzelten İrem Derici ile Cem
Belevi'den kötü haber geldi. İrem Derici, ihanet nedeniyle ayrıldığı daha sonra
ikinci bir şans verdiği Cem Belevi tarafından yine aldatıldı!
Belevi'nin, İrem Derici ile birlikteyken manken Nergis Nesrullayeva ile de aşk
yaşadığı ortaya çıktı! Bunu öğrenen Derici, Cem Belevi'yi terk etti…
İrem Derici, basına yansıyan haberlerin ardından Instagram hesabından Cem
Belevi'ye gönderme yaptı. Ünlü şarkıcı, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:
"SALTANAT SONA ERDİ ÇEYREK POPÇU..."
"Saltanat sona erdi çeyrek popçu. Sefil hayatının geri kalanında sana
mutluluklar diliyorum. Hayırlı konser dilenmeler."
Yaşananlardan sonra gündem olan Cem Belevi bir açıklama yaptı. Cem Belevi
açıklamasında "Aslında biz sizin zannettiğinizden daha önce ilişkimizi
noktaladık. Fakat bunu istemedi paylaşmak kendisi benden rica etti özel bir
sebebi var. Bende kalacak. Karşımda bir kadın var her şeyden önce çok
değerli bir meslektaşım var" dedi.
"ONU ALDATMADIM"
Belevi konuşmasının devamında şunları söyledi: "Artık onu ne öfkelendirdi
ise bilmiyorum bir şeyler paylaşmış ama ben kendisini çok sevdim.
Yürütemedik olmadı. Ben aşk şarkıları yazan, hisleriyle hareket eden
adam gibi seven bir adamım. Asla bu cümleleri kabul etmiyorum yok
aldatma... Böyle bir şey yok! Benim aşka böyle bir bakış açım yok. Hâlâ
çok seviyorum onu. Onun yüreğiyle ağzından fevrice çıkanlar bir olmaya
bilir ben takılmıyorum söylediklerine... Kendisini aldatmadım."
yönündeki iddialara yanıt verdi.
Daha önce İrem Derici ile yaşadığı birliktelik sırasında Bircan Bali ile anılan ve
İrem Derici tarafından terk edilen Cem Belevi bu defa çizmeyi aştı.
Ünlü şarkıcı İrem Derici'nin, yaz aylarında meslektaşı Cem Belevi ile yeni bir
aşka yelken açtığı iddia edilmişti. Konuyla alakalı bir açıklama yapmayan ikili,
birkaç ay sonra ilişkisini noktalama kararı almıştı. İkili, birbirlerini sosyal
medya hesaplarından silmişti.
"ÇOK FENA ALDATILDIM"
Bu yaşananların ardından 'İbo Show Yılbaşı Özel'e konuk olan İrem Derici,
programdaki itirafıyla gündem olmuştu. Şarkıcı, "3-4 ay önce çok fena
aldatıldım. Yakalamadım, yakalattılar" ifadelerini kullanmıştı.
Cem Belevi ise, İrem Derici'nin 'aldatılma' açıklaması üzerine, "Özel hayatımla
ilgili pek konuşmayı sevmiyorum. İrem, çok tatlı bir insan olduğu için ne dese
tatlı oluyor. Onun tatlılığına bırakıyorum ben bunu. Ben işimle, gücümle zaten
ilgileniyorum. Böyle şeyleri konuşmayı sevmiyorum" demişti.
96 ADET GÜL GÖNDERDİ
Ardından Belevi, ayrılıklarının 96'ncı gününde Derici'ye, 96 gül göndermişti.
Yakışıklı şarkıcı, konuyla ilgili; "Böyle bir olayı yalanlamıyorum, barışmış
olabiliriz. İrem dünya tatlısı birisi. En güzel gülleri hak ediyor bu işler kısmet
barışmış olabiliriz" demişti. Belevi'nin bu hamlesinin ardından ikili, ilişkilerine
ikinci bir şans vermişti.
Barışma sonrası Hollanda'da aşk tazeleyen ünlü çift, tatilden renkli karelerini
de takipçileriyle paylaşmıştı. İkili, Amsterdam tatilinden dönüşte ayrılmıştı.
Şehirde aşk fotoğrafları paylaşan şarkıcı çiftin ayrılık sebebinin ise kaybolan
valiz olduğu ortaya çıkmıştı.
Derici'nin, İstanbul Havalimanı'nda valizinin başkası tarafından alındığını fark
edince, argo kelimeler kullandığı iddia edilmişti. Şarkıcı, sevgilisinin
uyarılarına rağmen sakinleşmeyince, ikili arasında gerginlik başladığı
öğrenilmişti.
Derici, havalimanında ayrıldığı sevgilisini Instagram hesabından engelleyip,
daha önce paylaştığı fotoğrafları silmişti. Belevi de kız arkadaşının hamlesine
karşılık, sosyal medya hesaplarından kareleri yayından kaldırmıştı.
İrem Derici'nin valiz paylaşımı gündeme bomba gibi düşmüştü.
"CEM'E Mİ BU SÖZLER?"
İrem Derici'nin valiz paylaşımı ise gündeme bomba gibi düşmüştü.
Tüm bu yaşananlar sonrasında aralarını düzelten İrem Derici ile Cem
Belevi'den kötü haber geldi. İrem Derici, ihanet nedeniyle ayrıldığı daha sonra
ikinci bir şans verdiği Cem Belevi tarafından yine aldatıldı!
Belevi'nin, İrem Derici ile birlikteyken manken Nergis Nesrullayeva ile de aşk
yaşadığı ortaya çıktı! Bunu öğrenen Derici, Cem Belevi'yi terk etti…
İrem Derici, basına yansıyan haberlerin ardından Instagram hesabından Cem
Belevi'ye gönderme yaptı. Ünlü şarkıcı, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:
"SALTANAT SONA ERDİ ÇEYREK POPÇU..."
"Saltanat sona erdi çeyrek popçu. Sefil hayatının geri kalanında sana
mutluluklar diliyorum. Hayırlı konser dilenmeler."
Yaşananlardan sonra gündem olan Cem Belevi bir açıklama yaptı. Cem Belevi
açıklamasında "Aslında biz sizin zannettiğinizden daha önce ilişkimizi
noktaladık. Fakat bunu istemedi paylaşmak kendisi benden rica etti özel bir
sebebi var. Bende kalacak. Karşımda bir kadın var her şeyden önce çok
değerli bir meslektaşım var" dedi.
"ONU ALDATMADIM"
Belevi konuşmasının devamında şunları söyledi: "Artık onu ne öfkelendirdi
ise bilmiyorum bir şeyler paylaşmış ama ben kendisini çok sevdim.
Yürütemedik olmadı. Ben aşk şarkıları yazan, hisleriyle hareket eden
adam gibi seven bir adamım. Asla bu cümleleri kabul etmiyorum yok
aldatma... Böyle bir şey yok! Benim aşka böyle bir bakış açım yok. Hâlâ
çok seviyorum onu. Onun yüreğiyle ağzından fevrice çıkanlar bir olmaya
bilir ben takılmıyorum söylediklerine... Kendisini aldatmadım."