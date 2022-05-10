İrem Derici ayrılık sonrası ağzına geleni söylemişti! Cem Belevi'den aldatma açıklaması...

İrem Derici ağzına gelen söylemişti... Cem Belevi İrem Derici'yi aldattı mı? Aşklarına ikinci bir şans veren İrem Derici - Cem Belevi çiftinin aşkı hüsranla son buldu. Belevi'nin; Derici'yi manken Nergis Nesrullayeva ile aldattığı iddiaları gündeme bomba gibi düşünce İrem Derici açtı ağzını yumdu gözünü. Daha önce de Cem Belevi'nin ihanetine uğrayan İrem'in sözleri üzerine Cem Belevi'den açıklama geldi.

İrem Derici ağzına gelen söylemişti... Cem Belevi İrem Derici'yi aldattığı

yönündeki iddialara yanıt verdi.



Daha önce İrem Derici ile yaşadığı birliktelik sırasında Bircan Bali ile anılan ve

İrem Derici tarafından terk edilen Cem Belevi bu defa çizmeyi aştı.



Ünlü şarkıcı İrem Derici'nin, yaz aylarında meslektaşı Cem Belevi ile yeni bir

aşka yelken açtığı iddia edilmişti. Konuyla alakalı bir açıklama yapmayan ikili,

birkaç ay sonra ilişkisini noktalama kararı almıştı. İkili, birbirlerini sosyal

medya hesaplarından silmişti.



"ÇOK FENA ALDATILDIM"

Bu yaşananların ardından 'İbo Show Yılbaşı Özel'e konuk olan İrem Derici,

programdaki itirafıyla gündem olmuştu. Şarkıcı, "3-4 ay önce çok fena

aldatıldım. Yakalamadım, yakalattılar" ifadelerini kullanmıştı.



Cem Belevi ise, İrem Derici'nin 'aldatılma' açıklaması üzerine, "Özel hayatımla

ilgili pek konuşmayı sevmiyorum. İrem, çok tatlı bir insan olduğu için ne dese

tatlı oluyor. Onun tatlılığına bırakıyorum ben bunu. Ben işimle, gücümle zaten

ilgileniyorum. Böyle şeyleri konuşmayı sevmiyorum" demişti.



96 ADET GÜL GÖNDERDİ

Ardından Belevi, ayrılıklarının 96'ncı gününde Derici'ye, 96 gül göndermişti.

Yakışıklı şarkıcı, konuyla ilgili; "Böyle bir olayı yalanlamıyorum, barışmış

olabiliriz. İrem dünya tatlısı birisi. En güzel gülleri hak ediyor bu işler kısmet

barışmış olabiliriz" demişti. Belevi'nin bu hamlesinin ardından ikili, ilişkilerine

ikinci bir şans vermişti.



Barışma sonrası Hollanda'da aşk tazeleyen ünlü çift, tatilden renkli karelerini

de takipçileriyle paylaşmıştı. İkili, Amsterdam tatilinden dönüşte ayrılmıştı.

Şehirde aşk fotoğrafları paylaşan şarkıcı çiftin ayrılık sebebinin ise kaybolan

valiz olduğu ortaya çıkmıştı.

Derici'nin, İstanbul Havalimanı'nda valizinin başkası tarafından alındığını fark

edince, argo kelimeler kullandığı iddia edilmişti. Şarkıcı, sevgilisinin

uyarılarına rağmen sakinleşmeyince, ikili arasında gerginlik başladığı

öğrenilmişti.



Derici, havalimanında ayrıldığı sevgilisini Instagram hesabından engelleyip,

daha önce paylaştığı fotoğrafları silmişti. Belevi de kız arkadaşının hamlesine

karşılık, sosyal medya hesaplarından kareleri yayından kaldırmıştı.

İrem Derici'nin valiz paylaşımı gündeme bomba gibi düşmüştü.



"CEM'E Mİ BU SÖZLER?"

İrem Derici'nin valiz paylaşımı ise gündeme bomba gibi düşmüştü.



Tüm bu yaşananlar sonrasında aralarını düzelten İrem Derici ile Cem

Belevi'den kötü haber geldi. İrem Derici, ihanet nedeniyle ayrıldığı daha sonra

ikinci bir şans verdiği Cem Belevi tarafından yine aldatıldı!



Belevi'nin, İrem Derici ile birlikteyken manken Nergis Nesrullayeva ile de aşk

yaşadığı ortaya çıktı! Bunu öğrenen Derici, Cem Belevi'yi terk etti…

İrem Derici, basına yansıyan haberlerin ardından Instagram hesabından Cem

Belevi'ye gönderme yaptı. Ünlü şarkıcı, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:



"SALTANAT SONA ERDİ ÇEYREK POPÇU..."

"Saltanat sona erdi çeyrek popçu. Sefil hayatının geri kalanında sana

mutluluklar diliyorum. Hayırlı konser dilenmeler."



Yaşananlardan sonra gündem olan Cem Belevi bir açıklama yaptı. Cem Belevi

açıklamasında "Aslında biz sizin zannettiğinizden daha önce ilişkimizi

noktaladık. Fakat bunu istemedi paylaşmak kendisi benden rica etti özel bir

sebebi var. Bende kalacak. Karşımda bir kadın var her şeyden önce çok

değerli bir meslektaşım var" dedi.



"ONU ALDATMADIM"

Belevi konuşmasının devamında şunları söyledi: "Artık onu ne öfkelendirdi

ise bilmiyorum bir şeyler paylaşmış ama ben kendisini çok sevdim.

Yürütemedik olmadı. Ben aşk şarkıları yazan, hisleriyle hareket eden

adam gibi seven bir adamım. Asla bu cümleleri kabul etmiyorum yok

aldatma... Böyle bir şey yok! Benim aşka böyle bir bakış açım yok. Hâlâ

çok seviyorum onu. Onun yüreğiyle ağzından fevrice çıkanlar bir olmaya

bilir ben takılmıyorum söylediklerine... Kendisini aldatmadım."

