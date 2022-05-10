. Hatice Şendil yüzündeki değişimle şaşırttı!
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Hatice Şendil yüzündeki değişimle şaşırttı!

2008 yılında 'Kurtlar Vadisi' dizisiyle oyunculuğa başlayan Hatice Şendil, şimdilerde Fox TV'de yayınlanan 'İyilik' adlı dizide yer alıyor. Uzun bir süre sonra ekranlara dönen oyuncunun değişimi sosyal medyada gündem oldu.

Hatice Şendil yüzündeki değişimle şaşırttı!
Ekleme: 10.05.2022 - 15:51 Güncelleme: 10.05.2022 - 15:54 / Editör: Ozge Selin
Daha önce 'Kurtlar Vadisi', 'Karadağlar', 'Dila Hanım', 'Kaderimin Yazıldığı Gün', '^Yüksek Sosyete', 'Uyanış: Büyük Selçuklu' gibi yapımlarda rol alan Hatice Şendil, uzun bir aradan sonra ekranlara geri döndü.

Şimdilerde Fox ekranlarında yayınlanan 'İyilik' adlı dizide, İsmail Demirci ve Sera Kutlubey ile başrolleri paylaşan ve 'Neslihan' karakterine hayat veren Şendil'in yıllar içindeki değişimi gündem oldu.

Yeni dizide oyuncuyu izleyenler Hatice Şendil'i tanıyamadıklarını söylerken; 38 yaşındaki ünlü ismin belirginleşen elmacık kemikleri, öne çıkan çenesi ve gergin yüzü dikkat çekti.

Yapımcı Burak Sağyaşar ile mutlu bir evliliği ve bu birliktelikten Can adında bir oğlu olan güzel oyuncunun son haline sosyal medyadan yorum yağdı. İşte o yorumlardan bazıları:

Hatice Şendil'in yanaklarına ne oldu? Yanlardan sivri sivri çıkıntı var, eskiden oralar düz ve düzgündü. Yanaklarına bakmaktan diziye odaklanamıyorum', 'Hatice Şendil aşırı estetik dolgu botoks yaptırmış. İlk görünce şaşırdım', 'Hatice Şendil'i i önceden daha güzel diye hatırlıyorum, şimdi çok farklı geldi. Bambaşka biri gibi', 'Hatice'nin yanaklarına ne olmuş?', 'Hatice Hanım ya rol yapmayı unutmuş ya da yüzüne yaptırdığı ufak dokunuşlar buna engel oluyor', 'Çene ve elmacık kemiklerde dolgu. Yazık etmiş yüzüne.''

Hatice Şendil yüzündeki değişimle şaşırttı!

'BİŞEKTOMİ' İDDİASI

Tv8 ekranlarında yayınlanan 'Müge ve Gülşen'le 2. Sayfa' programında yüzündeki değişimle adından söz ettiren Hatice Şendil'in yanağındaki yastıkları aldırdığı yani bişektomi operasyonu geçirdiği iddia edildi.

MAKYAJSIZ GÖRÜNTÜ VERMEK İSTEMEDİ

Öte yandan geçtiğimiz aylarda Hatice Şendil ve eşi Burak Sağyaşar, Etiler'de trafiğe takılmıştı. Flaşların patlamasıyla bir anda yüzünü gizleyen Şendil, basın mensuplarına makyajsız görüntü vermek istememişti.

YENİ İMAJI ÇOK BEĞENİLDİ

Durgun halleriyle dikkat çeken çifte, 'Efendim durgun gördük siz, umarım bir şey yoktur?' sorusu yöneltilmesi üzerine Burak Sağyaşar, 'Biraz yorgunuz, akşam oldu. Daha sonra konuşalım lütfen' yanıtını vermişti.


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