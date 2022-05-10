. Erdal Özyağcılar: Makyaj çantam var benim!

Usta sanatçı Erdal Özyağcılar, çekimler dolayısı ile yaptığı makyajlar hakkında konuştu.Cildine iyi baktığını söyleyen Erdal Özyağcılar, cilt temizliği için kullandığı ürünleri tek tek açıkladı.Sabah'a röportaj veren Özyağcılar, "Benim bir makyaj silme çantam var, aklınız durur.Makyaj öncesi kremim, makyaj sonrası kremim var. Sodalı spreylerim... Yüzüm ile bedenim ile para kazanıyorum, sermaye bu ağabeyciğim." karşılığını verdi.