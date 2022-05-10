. Erdal Özyağcılar: Makyaj çantam var benim!
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Beyaz Gazete
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Erdal Özyağcılar: Makyaj çantam var benim!

Erdal Özyağcılar, setlerde yapılan makyaj sonrası cildini nasıl temizlediğini anlattı.

Erdal Özyağcılar: Makyaj çantam var benim!
Ekleme: 10.05.2022 - 15:14 Güncelleme: 10.05.2022 - 15:32 / Editör: Ozge Selin
Usta sanatçı Erdal Özyağcılar, çekimler dolayısı ile yaptığı makyajlar hakkında konuştu.

Cildine iyi baktığını söyleyen Erdal Özyağcılar, cilt temizliği için kullandığı ürünleri tek tek açıkladı.

Erdal Özyağcılar: Makyaj çantam var benim!

"Çantam var"
Sabah'a röportaj veren Özyağcılar, "Benim bir makyaj silme çantam var, aklınız durur.

"Yüzüm ve bedenimle para kazanıyorum"
Makyaj öncesi kremim, makyaj sonrası kremim var. Sodalı spreylerim... Yüzüm ile bedenim ile para kazanıyorum, sermaye bu ağabeyciğim." karşılığını verdi.
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