. Ece Seçkin'in annesini görenler şaştı kaldı!

Son dönemin en popüler isimlerinden olan Ece Seçkin, sosyal medyayı aktif kullanan isimlerin başında yerini alıyor. Güzelliği ile dikkatleri üzerine çeken Ece Seçkin, yaptığı paylaşımlarla da adından söz ettiriyor. Ünlü şarkıcı dikkat çeken paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi.Anneler Günü için geçtiğimiz günlerde Instagram hesabının hikaye bölümünden paylaşımda bulunan Seçkin, annesi ile çekildiği kareyi takipçilerinin beğenisine sundu.Ece Seçkin annesiyle pozunu "İkizim. Allah seni başımdan eksik etmesin" notuyla paylaştı. Ünlü şarkıcının paylaşımı kısa sürede gündem oldu. Sosyal medya kullanıcıları Seçkin'in annesini görünce "yok artık" yorumunda bulundu.