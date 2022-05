Demet Akalın'dan Aleyna Tilki'ye sert sözler!

Aleyna Tilki’nin son dönemdeki cesur kostümlerine Demet Akalın’dan taş geldi. Trabzonspor taraftarlarının şarkısı eşliğinde eğlendiği görüntüler FİFA’nın Twitter hesabında 1 milyardan fazla izlenen Akalın, şöyle dedi: “Neymiş önemli olan, don değil şarkıymış!”

Geçen hafta şampiyonluğunu ilan eden Trabzonspor'da taraftarlar, ünlü şarkıcı Demet Akalın'ın 'Kulüpte' şarkısıyla eğlenmişti.



Bu eğlenceli anlar FIFA'nın Twitter hesabından da paylaşıldı.



Şarkısı yeniden popüler olan Akalın'a bir takipçisi "Telif at izinsiz yayın diye yasakla bu videoyu, kral olursun..." diye bir mesaj gönderdi.



Twitter kullanıcısına cevap veren Demet Akalın şu sözleriyle de sahne kostümleri ve son klibiyle sürekli eleştirdiği Aleyna Tilki'ye taşını attı.



Ünlü popçunun, "Adamlar beni dünya starı yapacak şaka mısın? Aleyna duymasın, hayal kuruyordu ama ben oturduğum yerden FIFA'dayım. Neymiş önemli olan don değil şarkıymış" sözleri, sosyal medyaya damgasını vurdu.



'İTİNAYLA KAPAK YAPILIR'

Bu arada önceki akşam İstanbul'daki bir mekanda sahne alan Tilki ise eleştirilere kulak asmadığını bir kez daha gösterdi.



Aleyna Tilki, şu sözleriyle de Demet Akalın'a yanıt vermiş gibiydi: "Son şarkım 'Take It Or Leave It', 80 ülkede listeye girdi. Globalde ilk Türk kadın şarkıcı olarak listeye

girdim. Daha ne diyebilirim ki, yapılan eleştirilere kapak olsun. İtinayla kapak yapılır. Son 30 yılda dünyada benim yakaladığım başarıya ulaşan başka bir Türk sanatçı yok."



POLEMİK KRALİÇESİ İŞ BAŞINDA

50 yaşındaki Akalın, sık sık 22 yaşındaki Tilki'yi hedef alıyor