Aldatılan İrem Derici, Cem Belevi'yi ifşa etti!

İrem Derici ile Cem Belevi arasındaki sular durulmuyor. Şarkıcı çift, bir dargın bir barışık sürdürdükleri ilişkilerini geçtiğimiz günlerde sonlandırmıştı. Daha önce ihanet nedeniyle ayrılan çiftin, yine ihanet nedeniyle yollarını ayırdığı iddia edilmişti. Ünlü şarkıcı Cem Belevi'nin İrem Derici'yi, manken Nergis Nesrullayeva ile aldattığı haberi magazin kulislerinde çalkalamıştı. Yaşananların ardından Derici, "Saltanat sona erdi çeyrek popçu. Sefil hayatının geri kalanında sana mutluluklar diliyorum. Hayırlı konser dilenmeler" deyince Belevi, "Onu asla aldatmadım" dedi. Bu sözlere sinirlenen İrem Derici'nin yanıtı sert oldu: Ses kayıtları var! İşte tüm yaşananlar...

Şarkıcı çift İrem Derici ile Cem Belevi, bir süredir bir dargın bir barışık ilişki yaşıyordu.



Ünlü çift, ihanet nedeniyle geçtiğimiz aylarda yollarını ayırmıştı.



Cem Belevi, İrem Derici ile tekrar barışmak için jestler yapmış ve çift, ilişkilerine bir şans daha verme kararı almıştı.



Ancak bu ilişki bir kez daha ihanete uğradı.



İKİNCİ KEZ ALDATTI!



Bir dargın bir barışık ilişkilerini sürdüren İrem Derici ve Cem Belevi cephesinde yeni bir gelişme yaşandı. Ünlü şarkıcı Cem Belevi, İrem Derici'yi bir kez daha aldattı.



MANKEN İLE ALDATTI!



İkinci Sayfa'da ortaya atılan iddiaya göre; ünlü şarkıcı Cem Belevi'nin İrem Derici'yi manken Nergis Nesrullayeva ile aldattığı haberi magazin kulislerinde çalkaladı



"SEFİL HAYATININ GERİ KALANINDA MUTLULUKLAR DİLİYORUM"



Konu ile ilgili İrem Derici bir açıklama yaptı. Derici, "Saltanat sona erdi 'çeyrek popçu'. Sefil hayatının geri kalanında sana mutluluklar diliyorum. Hayırlı konser dilenmeler" ifadelerini kullandı.



İrem Derici'nin onu ikinci kez aldatan Cem Belevi'ye hakarete varan sözleri sonrası, yakışıklı şarkıcıdan yanıt gecikmedi.

Cem Belevi açıklamasında "Aslında biz sizin zannettiğinizden daha önce ilişkimizi noktaladık. Fakat bunu istemedi paylaşmak kendisi benden rica etti özel bir sebebi var. Bende kalacak.



Karşımda bir kadın var her şeyden önce çok değerli bir meslektaşım var" dedi.



"ONU ALDATMADIM"



Belevi konuşmasının devamında şunları söyledi:



"Artık onu ne öfkelendirdi ise bilmiyorum bir şeyler paylaşmış ama ben kendisini çok sevdim. Yürütemedik olmadı. Ben aşk şarkıları yazan, hisleriyle hareket eden adam gibi seven bir adamım. Asla bu cümleleri kabul etmiyorum yok aldatma... Böyle bir şey yok! Benim aşka böyle bir bakış açım yok. Hâlâ çok seviyorum onu. Onun yüreğiyle ağzından fevrice çıkanlar bir olmaya bilir ben takılmıyorum söylediklerine... Kendisini aldatmadım."



Cem Belevi'nin "Onu asla aldatmadım" sözleri İrem'i bir kez daha kızdırdı.



İrem Derici, eski aşkının açıklamasının ardından şunları dile getirdi:



"Über samimiyetsiz açıklamayı izledim de... Ben bi' kaç saat uyuyup uyanıp her şeyi anlatayım ya, sıktı artık bu sahtekarlık.



A'dan Z'ye şöyle ses kayıtlarıyla mis gibi he ne dersin?



'Yaz sonuna kalmaz İrem'in şutlarım zaten, şu takvimi bi' doldurayım şimdi kötü çocuk imajı çizemem' mi olsun ilk konumuz yoksa alevler attığın influencer'lar mı sen seç.



Ya da direkt itiraf ettiğin ihanetten de girebilirim mevzuya bana fark etmez."



İrem Derici'nin bu açıklaması sosyal medyayı ayağa kaldırdı.



Cem Belevi'nin bu sözlere ne yanıt vereceği merak konusu oldu.