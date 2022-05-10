. Ağlayarak stüdyoyu terk etti!
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Beyaz Gazete
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Ağlayarak stüdyoyu terk etti!

Kanal D'de ekranlara gelen 'Gelinim Mutfakta' yarışmasının 927'nci bölümünde; sunucu Nursel Ergin, Miyase'nin şoke eden isteği sonrası ağlayarak stüdyoyu terk ediyor.

Ekleme: 10.05.2022 - 22:16 Güncelleme: 10.05.2022 - 22:17 / Editör: Ozge Selin
Miyase, kaynanası Sevilay Hanım ile yaşadığı problemlerden dolayı üvey kaynanası ile yarışmaya devam etmek istediğini açıklıyor. Bu istek sonrası Sevilay Hanım ile büyük bir tartışmanın içine giriyor.


Sunucu Nursel Ergin, sevdiği iki kişinin tartışmasına fazla dayanamıyor ve ağlayarak stüdyoyu terk ediyor.

2Gelinim Mutfakta' programı , yeni bölümleriyle hafta içi her gün saat 13.00'da Kanal D'de.
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