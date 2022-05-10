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Beyaz Gazete
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78 yaşında damat oldu!

Yüzer disko Catamaran Club’ın sahibi olarak tanınan Mehmet Birgen, 78 yaşında dördüncü kez nikâh masasına oturdu. 2016'da boşanan dört çocuk babası sosyetik iş insanı ile Ukraynalı tescilli güzel arasındaki yaş farkı dikkat çekti.

Ekleme: 10.05.2022 - 01:09 Güncelleme: 10.05.2022 - 01:10 / Editör: Ozge Selin

Sultan Abdülmecit döneminin Tophane Müşiri Fethi Ahmet Paşa’nın torunlarından, yüzer disko Catamaran Club’ın sahibi Mehmet Birgen, üçüncü eşi Dilek Birgen’den 2016’da boşanmıştı. Cemiyet hayatının tanınmış simalarından olan Birgen, 2019’da Ukrayna’nın tescilli güzellerinden model Diana Osypenko ile aşk yaşamaya başlamıştı.

45 YAŞ FARK!

Posta gazetesinden Halil Kalmuk'un haberine göre; Mehmet Birgen, önceki gün Diana Osypenko ile dördüncü evliliğini yaptı. Ünlü işletmeci ile gelin arasında 45 yaş fark var.

Mehmet Birgen 78 yaşında damat oldu
Bodrum Kempinski Otel’in bahçesinde gerçekleşen düğünde, gelin ve damadın şahitliğini Orhan Yılmaz ile Aykut Kozanoğlu yaptı. Diana Osypenko’nu annesi Larissa Osipenko ile anneannesi Tonia Boyko da düğündeydi.

"AŞK HER ŞEYİ YENER"

Mehmet Birgen, sosyal medyada Osypenko ile çektirdiği bir fotoğrafın altına, “Aşk her şeyi yener” anlamına gelen Latince “Amor vincit omnia” notunu yazarak, aşkını ilan etmişti.

52 YAŞINDA OĞLU VAR

Mehmet Birgen ilk evliliğini 1975 yılında Figen Çiftçi ile yapmıştı. 1989’da Kolombiya asıllı bir Amerikalı ile evlenmiş, mutluluğu üç yıl sürmüştü. 2005’te oğlu Alp (16) ve kızı Maya’nın (9) annesi Dilek Birgen ile nikah masasına oturmuştu.

'GENÇLİK AŞKI AJDA PEKKAN' İDDİASI!

Mehmet Birgen’in 1969 yılında Ajda Pekkan ile aşk yaşadığı konuşulmuştu. Usta sanatçı ise basın yansıyan bu haberleri yalanlamıştı. Birgen'in, Süperstar’a olan sevgisinden kızına Ajda adını verdiği iddia edilmişti.
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