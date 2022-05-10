. 12 Milyona arsa aldı!
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Beyaz Gazete
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12 Milyona arsa aldı!

Doğayla iç içe olmayı seven, balık tutmak ve dalmak gibi su sporlarıyla ilgili olan 31 yaşındaki oyuncu Çağatay Ulusoy, Söğüt Köyü'nde arazi aldı. Ünlü oyuncu şimdi de satın aldığı arazinin bitişiğindeki araziyle ilgileniyor.

Ekleme: 10.05.2022 - 01:03 Güncelleme: 10.05.2022 - 01:04 / Editör: Ozge Selin
Çağatay Ulusoy ve eski sevgilisi Serenay Sarıkaya'nın geçtiğimiz yıl oyuncu Taner Ölmez ve Ece Çeşmioğlu'nun düğün töreninde görüntülenmelerinin ardından magazin kulislerinde ikilinin yeniden barıştığı öne sürülmüştü.

DÜĞÜNDE KARŞILAŞTILAR

Düğün töreninde aynı ortamda bulunan Çağatay Ulusoy ve güzel oyuncunun yeniden beraberlik yaşadığının konuşulması sonrası iki taraf sessizliğini korumuştu. Çağatay Ulusoy'un Serenay Sarıkaya ile birlikte tatile çıkacağı bile öne sürülürken Ulusoy Instagram hesabından sert açıklamalarda bulundu.

"SALIN BİZİ BE KARDEŞİM"

İddialara kayıtsız kalmayan Ulusoy, "Neredeyse 5 yıldır gayet güzel giden bir ilişkim varken, her sene bugünkü gibi yapılan yalan haberleri ısıtıp ısıtıp veriyorsunuz, bir de kendinizden eminmiş gibi bir tarz sergileyip algı yönetimi çabanız yok mu?... Çok üzücü...Gayeniz nedir? Anlamıyorum, bir salın bizi be kardeşim..." ifadelerini kullandı.

"KALPLERİMİZ NASIRLAŞTI"

Uzun süredir birliktelik yaşayan Çağatay Ulusoy (30) ile Duygu Sarışın'ın (33) geçtiğimiz aylarda ayrıldıkları konuşulmuştu. Ulusoy, bu iddiaları yalanlayarak; "Bizim tabii kalplerimiz nasırlaştı, gülüp geçiyoruz ama ailelerimiz üzülüyor” demişti.

Çağatay Ulusoy Söğütte 12 milyon TLye arsa satın aldı
Geçtiğimiz yıllarda yakın dostları Kenan İmirzalıoğlu ve Kıvanç Tatlıtuğ ile Marmaris Bozburun’da denize sıfır arazi satın alan Çağatay Ulusoy, şimdi de rotasını civardaki Söğüt Köyü’ne çevirdi.

12 MİLYON TL'LİK ARAZİ

Burada hem tatil yapıp hem de arsa bakan oyuncu, 7 bin 750 metrekare büyüklüğündeki, deniz manzaralı araziyi 12 milyon TL’ye satın aldı. Posta’dan Kamil Süper’in haberine göre; ünlü oyuncu şimdi de bitişiğindeki araziyle ilgileniyor.


ULUSOY'UN PROJESİNDE İKİ ÖNEMLİ DEĞİŞİKLİK

Öte yandan Çağatay Ulusoy'u dizi setlerine geri döndüren Süslü Korkuluk için iddialar bitmek bilmiyor.TV8'de başlaması beklenen projenin daha sonra Netflix'e satıldığı duyurulmuştu. Kadrosunda Salih Bademci'nin de yer aldığı belirtilen proje için iki önemli değişiklik gerçekleşti.

Çağatay Ulusoy Söğütte 12 milyon TLye arsa satın aldı
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