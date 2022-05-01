. Yüsra Geyik'ten Hadise'ye gönderme!
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Yüsra Geyik'ten Hadise'ye gönderme!

Son olarak 'Camdaki Kız' dizisinde 'Meliha' karakterine hayat veren Yüsra Geyik, Cihangir'de bir mekandan çıkarken görüntülendi. Aşk hayatıyla ilgili soruları yanıtlayan ünlü oyuncu, Hadise'nin "Asla aşığım demeyeceğim, asla sevgilimle fotoğrafımı paylaşmayacağım" sözlerine atıfta bulundu.

Ekleme: 1.05.2022 - 09:49 Güncelleme: 1.05.2022 - 09:51 / Editör: Ozge Selin
'Arka Sokaklar' dizisinde 15 yıl boyunca 'Zeliha' karakterine hayat veren Yüsra Geyik, geçtiğimiz haziran ayında diziden ayrılmıştı. Ardından Camdaki Kız'da boy gösteren oyuncu, sosyal medya paylaşımlarıyla da gündemden düşmüyor.

Instagram hesabını aktif olarak kullanan Geyik, son olarak takipçileriyle soru-cevap etkinliği gerçekleştirdi. Güzel oyuncu, kendisine gelen bir yoruma verdiği cevapla İzzet Yıldızhan'a atıfta bulundu.

"DONLA, MAYOYLA SAHNEYE ÇIKMASINLAR"

Geçtiğimiz haftalarda kadın sanatçıların sahne kıyafetleri hakkında yorum yapan İzzet Yıldızhan Hande Yener, Gülşen gibi isimleri hedef alarak, "Donla, mayoyla sahne olmamalı" ifadelerini kullanmıştı.

Olayın ardından açıklama yapan Yıldızhan, "Bir şey söyledik neler oldu. Bundan sonra konuşmayacağım. Herkes konuşuyor, ben konuşunca olay oluyor. Sonra konu alakasız yerlere geliyor" demişti.

YILDIZHAN'A OLAY GÖNDERME

Tüm bu sözlere gönderme yapan Yüsra Geyik ise takipçisinin; "Açık giyinmek sana çok yakışıyor" yorumuna, "Cevap verip haddimi aşmak istemem. Bu konuda bilirkişi İzzet Yıldızhan diye biliyorum" şeklinde yanıt verdi.

Yüsra Geyik'ten Hadise'ye gönderme!

"DAHA RAHATIZ"

Yüsra Geyik, önceki akşam Cihangir'de bir mekandan çıkarken görüntülendi. Muhabirlerin “Yüsra Hanım iyi akşamlar, arkadaşlarınızla beraberdiniz neler yapıyorsunuz?” sorusuna Geyik “Evet arkadaşlarımla beraberdim. Havaların düzelmesi iyi oldu pandemi bitti mi bilmiyorum ama önlemler yavaşladı. Biz de yokmuş gibi yaşıyoruz ama bitmiş bir şey yok aslında. Hastalık devam ediyor korunmayı öğrendik, aşılıyız o yüzden daha rahatız sanırım” dedi.

"ARKA SOKAKLAR'LA BÜYÜDÜM"

Muhabirlerin “Yüsra Hanım projeler var mı? Yaz da geliyor tatil var mı?” sorusuna “Okuduğumuz işler var tabii o yüzden bu taraflara geliyorum zaten güzel bir şey olsun diye çok uğraşıyoruz" dedi. Muhabirlerin “Yüsra Hanım Arka Sokaklar dizisinde uzun yıllar oynadınız Zeliha karakterinde. İnsanlar sokakta Zeliş diye sesleniyor mu?” sorusuna Geyik “Tabii ki, onu yıkmak biraz zor sanırım. Aslında fena değil tahmin ettiğimden daha kolay alıştılar. Ama bir kitleyi Zeliş dışına çıkarmak zor çok şey, duyuyorum ‘Dönmeyecek misin, niye dönmüyorsun?’ diye insanların öyle bir beklentisi tabii ki de var çünkü çok alıştıkları bir şeydi o. Ama daha güzel şeyler yapmak lazım ki o zihinleri tazelemek için onu yıkabilmek için uğraşıyoruz. 11 sezon inanılmaz, kendime şaşırıyorum Arka Sokaklar'la büyüdüm resmen” dedi.

"HADİSE GİBİ ASLA KOYMAM DEYİP, KONSERİMDE YAYINLARIM"

Muhabirlerin “Yüsra Hanım aşk hayatınıza değinmek istiyoruz, sizi hep tek başınıza görüyoruz hayatınızda biri olur mu?” sorusuna ise “Bu işler kısmet biraz benim elimde olan bir şey değil. Bir daha söylüyorum kısmet, inanın ki büyük de konuşmak istemiyorum, sosyal medyada çok da tercih etmem paylaşmayı gibi geliyor. Şimdi Hadise gibi asla koymam deyip, sonra konserimde nişan fotoğraflarını yayınlarım” diyerek kahkaha attı.

Yüsra Geyik'ten Hadise'ye gönderme!

NE OLMUŞTU?

Ünlü şarkıcı Hadise, Mehmet Dinçerler'den önceki sevgilisi Kaan Yıldırım'la fotoğrafını paylaşarak birlikteliğini ilan etmişti.

Hadise'nin fotoğrafının ardından dokuz ay önce bir röportajında "Aşığım arkadaşlar birisi var hayatımda hiç demedim, demeyeceğim de. Instagram'da sevgilimi asla takip etmeyeceğim, asla resim koymayacağım. Ben öyle bir insan değilim" demesi yeniden gündem olmuştu.
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