. Ünlü şarkıcı erken doğum yaptı!

2 yıl önce Mesut Doğan’la nikâh masasına oturan Rojin anne oldu. Rojin, oğlunu erken doğumla dünyaya getirdi.Amerika’da doğum yapmak için tüm hazırlıklarını tamamladığını, hatta oradan ev de tuttuğunu söyleyen şarkıcı, oğlu beklenenden erken gelince Amerikan Hastanesi’ni tercih etti.Bebeğinin sağlık durumunun iyi olduğunu belirten Rojin, “Oğlumu kucağıma alınca tarifsiz bir duygu yaşadım. Beklediğimizden erken dünyaya gelmiş olsa da sağlık durumu oldukça iyi” dedi.Sık sık anne olmak istediğini dile getiren Rojin’in hayali gerçek oldu.