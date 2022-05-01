. Şeyma Subaşı'dan üstsüz poz geldi!

Mısırlı iş insanı Mohammed Alsaloussi ile ayrılan Şeyma Subaşı'nın adı sosyetik çapkın Hakan Sabancı ile anılıyor.Mısırlı sevgilisinden ayrıldıktan sonra Türkiye'ye dönen Subaşı, paylaşımlarıyla dikkat çekmeye devam ediyor.Aşk iddialarıyla adından söz ettiren Şeyma Subaşı, bu sefer üstsüz pozunu paylaşarak sosyal medyada gündem oldu. Subaşı'nın çoğu takipçisi "Saçların harika" yorumu yaptı.