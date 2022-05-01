. Şeyma Subaşı'dan üstsüz poz geldi!
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Beyaz Gazete
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Şeyma Subaşı'dan üstsüz poz geldi!

Acun Ilıcalı'nın eski eşi Şeyma Subaşı, sosyal medya paylaşımlarıyla gündeme gelmeye devam ediyor.

Ekleme: 1.05.2022 - 18:26 Güncelleme: 1.05.2022 - 18:29 / Editör: Ozge Selin
Mısırlı iş insanı Mohammed Alsaloussi ile ayrılan Şeyma Subaşı'nın adı sosyetik çapkın Hakan Sabancı ile anılıyor.

Mısırlı sevgilisinden ayrıldıktan sonra Türkiye'ye dönen Subaşı, paylaşımlarıyla dikkat çekmeye devam ediyor.

Şeyma Subaşı'dan üstsüz poz geldi!

Saçları beğenildi
Aşk iddialarıyla adından söz ettiren Şeyma Subaşı, bu sefer üstsüz pozunu paylaşarak sosyal medyada gündem oldu. Subaşı'nın çoğu takipçisi "Saçların harika" yorumu yaptı.
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