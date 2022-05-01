. Oğlunu kaçırmakla suçladı!
  • USD: 14,79 - 14,81
  • EURO: 15,61 - 15,64
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Oğlunu kaçırmakla suçladı!

Özcan Deniz eski eşi Feyza Aktan'ın oğlunu kaçırdığını iddia ederek "Yine aylardan nisan, yine sen benden uzaklara kaçırıldın ve yine kötüler konseyi bir şeylerin peşinde" dedi ve isyan etti. Feyza Aktan ise bu iddiaya "Bu bir kaçma ya da kaçırılma eylemi değil" diyerek yanıt verdi.

Ekleme: 1.05.2022 - 09:52 Güncelleme: 1.05.2022 - 09:53 / Editör: Ozge Selin
Özcan Deniz eski eşi Feyza Aktan ile ilgili yeni bir açıklama yaptı. Özcan Deniz'in eski eşi Feyza Aktan ile çocukları konusunda yaşadıkları velayet davası süreci de magazinde sıkça gündeme gelmişti. Eski eşini affettiği söylenen Özcan Deniz, sosyal medya hesabından yaptığı son paylaşımla dikkat çekti.

Deniz, 'Zalimlik bu sene de sahnelendi' diyerek bir dizi paylaşım yaptı. Özcan Deniz paylaşımlarında sitemkar ifadelere yer verdi. Deniz oğlunun kaçırıldığını iddia ederek şunları söyledi:

'ASLINDA AFFETMİŞTİM'
'Aynı oyun tekrar sahnelendi. Yine aylardan nisan, yine sen benden uzaklara kaçırıldın ve yine kötüler konseyi bir şeylerin peşinde! Muhtemelen geçen yıl olduğu gibi, Anneler Günü için de bir Instagram şovu hazırlanıyor. 'Mağduru' oynamanın tadına varıldı çünkü. Sonuç alamadıkça seni kullanmaktan bir adım bile geri atmadan aynı filmi tekrar tekrar oynuyorlar. Daha önceki oyun; beni velayet davasından geri çekmek içindi, şimdi ise işledikleri suçlara göz yummamı sağlamak. Aslında affetmiştim. Ama galiba amaç aynı zamanda haber olmayı da sağlamak (çünkü geçen sene çalışmıştı bu) ve ulaşılamayan hedeflere ulaşmak! Bunun için de çok güzel kullandılar herkesi sessizliğimi ve çaresizliğimi de sonuna kadar sömürdüler. Senin tek suçun benim oğlum olman. Bir garibanın oğlu olsaydın çoktan seni kapıma bırakıp kayıplara karışmışlardı.'

JET YANIT
Feyza Aktan bu açıklamalara jet yanıt verdi. Aktan 'Bu bir kaçma ya da kaçırılma eylemi değil yapılan olanca haksızlıklara artık bir dur demekti. Gelişimden, nedenlerinden ve adresimizden oğlumun babası en başından beridir haberdar' dedi.
Başkan Erdoğan'dan Ramazan Bayramı mesajı!
İngiliz basını yazdı: Riyad'ın Türkiye'de yatırım yapacak sermayesi var
Yerli doğal gazı ne zaman kullanacağız? Bakan Fatih Dönmez tarih verdi!
Turizme diplomasi dopingi! Başkan Erdoğan'ın temasları meyvelerini veriyor!
Tuzla'daki facia göz göre göre geldi! işçiler günler önce uyarmış!
Bedelli askerlik yapacaklar dikkat: Yönetmelik değişti hakkınız yanabilir
Operasyon bölgelerinde 19 PKK'lı terörist öldürüldü!
Enflasyonun zirveden iniş tarihi: Mayıs sonrası düşüş başlar!
Zelenski’den kritik uyarı: ‘Müzakereler sonlanabilir’
Ankara'dan atina'ya tatbikat yanıtı! Türk Hava Kuvvetleri tatbikattan çekildi
CHP'li Antalya Büyükşehir Belediyesi'nden skandal ramazan etkinliği! Kadın dansçıyla vur patlasın çal oynasın...
Milyonların gözü bu haberde! En düşük emekli maaşı 2022 ne kadar olacak? İşte tüm detaylar...
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şampiyon Trabzonspor'a tebrik
2021-2022 sezonu şampiyonu Trabzonspor
İstanbul Valiliği 1 Mayıs nedeniyle kapatılacak yolları duyurdu
Trabzonspor'un şampiyonluk maçında gönderme içeren koreografi
Emniyet 'Hacklenme' iddiasını yalanladı! Fatih Altaylı hakkında suç duyurusu
30 Nisan koronavirüs tablosu!
Başkan Erdoğan: Cumhur İttifakı olarak 2023 hedefimize ulaşacağız
PKK'dan kaçan iki terörist daha teslim oldu: Sayı 27'ye yükseldi
Son dakika: Ukraynalı modelin çığlıkları ortaya çıktı! 'Korkuyorum: Gelip beni öldürecek'

Son dakika: Ukraynalı modelin çığlıkları ortaya çıktı! 'Korkuyorum: Gelip beni öldürecek'

Dünya panikte! Çocukları bu gıdalardan uzak tutun

Dünya panikte! Çocukları bu gıdalardan uzak tutun

Niğde'de korkunç cinayet! Arkadaş katili oldu... Cesedi bıraktı, aracı yaktı

Niğde'de korkunç cinayet! Arkadaş katili oldu... Cesedi bıraktı, aracı yaktı

Trabzonspor'da Abdullah Avcı'nın 15 yıllık kariyerinde bir ilk! 535 günde başaracak...

Trabzonspor'da Abdullah Avcı'nın 15 yıllık kariyerinde bir ilk! 535 günde başaracak...

Galatasaray Başkanı Burak Elmas açıkladı! İşte Galatasaray'daki seçim tarihi...

Galatasaray Başkanı Burak Elmas açıkladı! İşte Galatasaray'daki seçim tarihi...

Ünlü şarkıcı Yıldız Tilbe kaza yaptı! 'Sonuna kadar başını kolunun üstünde tuttu'

Ünlü şarkıcı Yıldız Tilbe kaza yaptı! 'Sonuna kadar başını kolunun üstünde tuttu'