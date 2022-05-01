. Milyonluk vurgunla ilgili flaş gelişme! Muhasebecisi Kıvanç Tatlıtuğ’u dolandırmıştı…
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Beyaz Gazete
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Milyonluk vurgunla ilgili flaş gelişme! Muhasebecisi Kıvanç Tatlıtuğ’u dolandırmıştı…

Ünlü oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ ile muhasebecisi Erdal D. arasındaki davada yeni bir gelişme yaşandı. Kıvanç Tatlıtuğ’un, muhasebecisi Erdal D. tarafından 3.5 milyon lira dolandırılmasıyla ilgili yürütülen soruşturma tamamlandı. Muhasebeci hakkında, güveni kötüye kullanma suçundan 7 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.

Milyonluk vurgunla ilgili flaş gelişme! Muhasebecisi Kıvanç Tatlıtuğ’u dolandırmıştı…
Ekleme: 1.05.2022 - 09:36 Güncelleme: 1.05.2022 - 10:09 / Editör: Ozge Selin
Ünlü oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ'un, mali işlemlerini düzenlemesi konusunda anlaştığı muhasebecisi Erdal D. tarafından 3.5 milyon lira dolandırılmasıyla ilgili yürütülen 5 yıllık soruşturma tamamlandı.

Vergi borcu için ödenmesi gereken miktarı Tatlıtuğ'dan tahsil ettiği halde, vergi borçlarını yatırmayan muhasebeci Erdal D. hakkında 'hizmet nedeniyle güveni kötüye kullanma' suçundan 7 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı. İfadesi alınamayan muhasebeci hakkında yakalama kararı çıkartıldı.

Kıvanç Tatlıtuğ'a 29 Eylül 2017'de yüklü miktarda vergi cezası geldi. Vergisini düzenli ödemesine rağmen anapara ve faiziyle birlikte 3.5 milyon liraya yakın borcu olduğunu öğrenen yakışıklı oyuncu şoke oldu ve o dönem çalıştığı muhasebecisinin peşine düştü. Muhasebeci Erdal D.'ye ulaşamayan Tatlıtuğ, hemen savcılığa başvurdu.

Gelen vergi cezasıyla dolandırıldığını anlayan Kıvanç Tatlıtuğ, muhasebecisinin farklı tarihlerde aldığı paraları yatırmayarak kendisini 3.5 milyon lira zarara uğrattığını belirtti.

Milyonluk vurgunla ilgili flaş gelişme! Muhasebecisi Kıvanç Tatlıtuğ’u dolandırmıştı…

Savcılık tarafından 2017'de başlatılan soruşturmada Erdal D.'nin ifadesinin alınmasına yönelik çalışmalar başlatıldı. Yıllarca ifade vermeye gelmeyen Erdal D. hakkında, geçtiğimiz yıl İstanbul Sulh Ceza Hakimliğince yakalama kararı çıkartıldı.

DAVA AÇILDI

Kararın infazı beklenirken savcılık, ünlü oyuncuyu dolandırdığı iddiasıyla muhasebeci hakkında iddianame düzenledi. İddianamede, ünlü oyuncuyla aralarında mali işlemler konusunda anlaşan Erdal D.'nin Tatlıtuğ'dan paraları tahsil etmesine rağmen Tatlıtuğ'a ait serbest meslek defterine bu bilgileri işlemeyerek paraları uhdesinde tuttuğu anlatıldı.

'Hizmet nedeniyle güveni kötüye kullanma' suçundan hakkında 7 yıla kadar hapis cezası istenen muhasebeci Erdal D., Asliye Ceza Mahkemesinde yargılanacak.

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