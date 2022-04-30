Hadise ve Mehmet Dinçerler Çırağan Sarayı’nda evlendi! Konuklara dikkat çeken uyarı

Hemen hemen 2 senedir aşk yaşayan ünlü şarkıcı Hadise ile iş insanı Mehmet Dinçerler, bu akşam Çırağan Sarayı'nda evlendi. Çiftin nikah töreni aile arasında düzenlendi. Gözde çift davetlileri o konuda uyardı.

Ünlü şarkıcı Hadise, geçen sene haziran ayında ünlü oyuncu Kaan Yıldırım'dan ayrılmıştı. Ünlü sanatçı, ardından iş insanı Mehmet Dinçerler ile aşk yaşamaya başlamıştı.



3 MİLYON TL'LİK YÜZÜKLE TEKLİF ALDI



Hadise, aşk yaşadığı iş insanı Mehmet Dinçerler'den ocak ayında evlilik teklifi almıştı.



MAGAZİN GÜNDEMİNE DAMGA VURAN YÜZÜK



Dinçerler'in romantik teklif için sevgilisine 3 milyon TL değerinde tektaş yüzük aldığı ortaya çıkmış ve bu yüzük magazin gündemine damgasını vurmuştu.



DAVETLİLER UYARILDI



Snob Magazin'in özel haberine göre, Hadise ile Mehmet Dinçerler, bu akşam Çırağan Sarayı'nda düzenlenen törenle dünyaevine girdi. Aile arasında yapılan düğün töreni basına kapalı yapıldı.



Az sayıda sadece aile üyelerinin katıldığı törende görüntü alınmaması için de davetliler nazik bir dille uyarıldı.



