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Şevval Sam o sırrını açıkladı...

Yasak Elma dizisinde Ender karakterini oynayan Şevval Sam, Fatih Altaylı'nın programına konuk oldu. Şevval Sam burada, genç kalma sırrını açıkladı.

Ekleme: 9.04.2022 - 09:48 Güncelleme: 9.04.2022 - 09:48 / Editör: Ozge Selin
Gazeteci Fatih Altaylı'nın Bloomberg HT kanalında yayınlanan sohbet programının konuklarından biri oyuncu ve şarkıcı Şevval Sam oldu. Söylediği Karadeniz müzikleri ile geniş bir hayran kitlesine sahip olan Şevval Sam, Yasak Elma dizisi ile yaklaşık 5 yıldır ekranda yer alıyor.

ŞEVVAL SAM GENÇLİK SIRRINI AÇIKLADI

Kendisi gibi oyunculuk yapan Taro Emir Tekin'in annesi olan Şevval Sam, programda gençlik sırrını açıkladı. Her zaman enerjik ve yaşından daha genç görülmesi ile dikkat çeken ünlü isim, sırrını şu sözlerle açıkladı:

"Yaşam enerjim çok yüksek. İnsanı genç yapan nedir aslında; hevesi, merakı, enerjisi... Yüksek beklentileri olan bir insan değilim, çok kolay mutlu olabiliyorum. Beni hala heyecanlandıran şeyler var yaşamımda."

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