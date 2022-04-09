İşte Rıza Kocaoğlu'nun yeni sevgilisi...

Bir süredir yalnız olan ünlü oyuncu Rıza Kocaoğlu ile genç sevgilisi Selen Işık, geçtiğimiz akşam Cihangir'de objektiflere takıldı. Samimi olarak görüntülenen Rıza Kocaoğlu ile Selin Işık, muhabirlerin sorularını yanıtsız bıraktı.

Son olarak Çukur dizisinde rol alan ve hayat verdiği Aliço karakteri ile sevilen Rıza Kocaoğlu, özel hayatı ile gündeme gelmeye devam ediyor. Rol arkadaşı Hazal Subaşı ile ilişkisini noktalayan Rıza Kocaoğlu'nun daha sonra Yüsra Geyik ve yönetmen Burcu Alptekin ile adı aşk dedikodularına karıştı. Ancak Kocaoğlu'nun sevgilisi bambaşka bir isim çıktı.





OYUNCU SELİN IŞIK İLE AŞK YAŞIYOR



Rıza Kıcaoğlu ile genç sevgilisi Selin Işık, Cihangir'deki bir balıkçıdan çıkarken görüntülendi. Ünlü oyuncu, "Yeterince fotoğraf çektiniz. Mekandaki vatandaşlar rahatsız oluyor. İlginize teşekkür ederiz" diyerek soruları yanıtsız bıraktı.





SELİN IŞIK KİMDİR?



Selin Işık, 26 Kasım 1987 yılında İzmir'de dünyaya geldi. Radyo ve Televizyon Bölümü mezunu olan Işık, 2014 yılında rol aldığı Çılgın Dershane Üniversitede sinema filmi ile ün kazandı. Daha sonra da daha sonra Esaretim Sensin, Siyah İnci, Tam Kafadan dizilerinde oynadı. 2018'den itibaren rol aldığı Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinde Özlem Çakırbeyli karakterini canlandırdı.



