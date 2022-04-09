Gökhan Türkmen Mahşer ile can yakacak!

Gökhan Türkmen yeni şarkısı “Mahşer” ile müzikseverleri derinden sarsacak. Duygu yüklü ve bir o kadar da kederi baharla harmanlayan şarkı, 8 Nisan’da tüm dijital platformlarda yerini alıyor.

Sözleri bestekar, müzisyen ve oyuncu Mert Carim’e ve müziği Gökhan Türkmen’e ait parça Mahşer, arabesk ezgilerin vintage synthlerle süslendiği, duygu yoğunluğu yüksek olan, deep sound’un modernize edildiği bir şarkı. Türkmen yeni şarkısı için “Can yakar, yaktıkça da yansın istersiniz. Mahşer gibi.” diyerek müzikseverleri derinden etkileyeceğinin sinyalini veriyor.



20 kişilik bir ekiple Address Hotel’de çekilen ‘Mahşer’in görüntü yönetmenliğini Varol Şahin, video klip yönetmenliğini birçok projesinden birlikte çalıştığı Murat Joker üstlendi. Klipte Gökhan Türkmen’e oyuncu Naz Çağla Irmak eşlik etti.



Söz: Mert Carim

Müzik: Gökhan Türkmen

Düzenleme: Alper Anık

Davul: Tunç Çakır

Bass: Feryin Kaya

Akustik Gitar: Ahmet Faik Dökmeci

Elektrik gitar / Nylon Gitar: Alper Anık

Solo Gitar: Gökhan Türkmen

Klavyeler / Synth: Burak Irmak

Trompet: Serkan Emre Çiftçi

Miks & Mastering: Feryin Kaya





MAHŞER



Yıkıla Yıkıla

Senden vazgeçmek uğruna

Sarıla Sarıla

Neden söyle zor bu veda

Bağıra çağıra

Susarken ben lütfen sus konuşma

Uzaktan yakına yakına

Giderken dur lütfen bana dokunma





Yalnızlık senden kolay hiç yorma kendini

Kaldırdım duvardaki en güzel resmini

Yakında kalbimden de silerim ismini

Boşver

Senin yanın mahşer yeri

×2





Yıkıla Yıkıla

Senden vazgeçmek uğruna

Sarıla sarıla

Neden söyle zor bu veda

Bağıra çağıra

Susarken ben lütfen sus konuşma

Uzaktan yakına yakına

Giderken dur lütfen bana dokunma

