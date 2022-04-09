. Gökhan Türkmen Mahşer ile can yakacak!
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Gökhan Türkmen Mahşer ile can yakacak!

Gökhan Türkmen yeni şarkısı “Mahşer” ile müzikseverleri derinden sarsacak. Duygu yüklü ve bir o kadar da kederi baharla harmanlayan şarkı, 8 Nisan’da tüm dijital platformlarda yerini alıyor.

Ekleme: 9.04.2022 - 15:30 Güncelleme: 9.04.2022 - 15:31 / Editör: Ozge Selin
Sözleri bestekar, müzisyen ve oyuncu Mert Carim’e ve müziği Gökhan Türkmen’e ait parça Mahşer, arabesk ezgilerin vintage synthlerle süslendiği, duygu yoğunluğu yüksek olan, deep sound’un modernize edildiği bir şarkı. Türkmen yeni şarkısı için “Can yakar, yaktıkça da yansın istersiniz. Mahşer gibi.” diyerek müzikseverleri derinden etkileyeceğinin sinyalini veriyor.

20 kişilik bir ekiple Address Hotel’de çekilen ‘Mahşer’in görüntü yönetmenliğini Varol Şahin, video klip yönetmenliğini birçok projesinden birlikte çalıştığı Murat Joker üstlendi. Klipte Gökhan Türkmen’e oyuncu Naz Çağla Irmak eşlik etti.

Söz: Mert Carim
Müzik: Gökhan Türkmen
Düzenleme: Alper Anık
Davul: Tunç Çakır
Bass: Feryin Kaya
Akustik Gitar: Ahmet Faik Dökmeci
Elektrik gitar / Nylon Gitar: Alper Anık
Solo Gitar: Gökhan Türkmen
Klavyeler / Synth: Burak Irmak
Trompet: Serkan Emre Çiftçi
Miks & Mastering: Feryin Kaya


MAHŞER

Yıkıla Yıkıla
Senden vazgeçmek uğruna
Sarıla Sarıla
Neden söyle zor bu veda
Bağıra çağıra
Susarken ben lütfen sus konuşma
Uzaktan yakına yakına
Giderken dur lütfen bana dokunma


Yalnızlık senden kolay hiç yorma kendini
Kaldırdım duvardaki en güzel resmini
Yakında kalbimden de silerim ismini
Boşver
Senin yanın mahşer yeri
×2


Yıkıla Yıkıla
Senden vazgeçmek uğruna
Sarıla sarıla
Neden söyle zor bu veda
Bağıra çağıra
Susarken ben lütfen sus konuşma
Uzaktan yakına yakına
Giderken dur lütfen bana dokunma
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