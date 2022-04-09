Burcu Özberk'ten aşk itirafı!

Şimdilerde 'Aşk Mantık İntikam' adlı dizide başrol oynayan Burcu Özberk, geçtiğimiz gün Etiler'deki bir restoranda arkadaşlarıyla buluştu. Güzel oyuncu, Murat Kazancıoğlu ile birlikte olduğu iddialarına yanıt verdi. Hakkında sürekli aşk haberleri çıkan ünlü isim, bu durum isyan etti.

Oyunculuk performansı kadar özel hayatıyla da magazin gündeminden düşmeyen 32 yaşındaki Burcu Özberk, önceki gün Etiler’deki bir restoranda arkadaşlarıyla buluştu.



‘Love’ yazan kolyesiyle dikkatleri üzerine çeken Burcu Özberk, Murat Kazancıoğlu ile çıkan aşk haberleri hakkında, “Arkadaşım Murat ya. Eli belimde falanda değildi. Siz arkadaşınıza eşlik ederken tutmaz mısınız? O kibarlıktır, centilmenliktir. Murat’ta çok centilmen bir arkadaşımız” diyerek açıklama yaptı.



NE OLMUŞTU?

Burcu Özberk, geçtiğimiz akşam Murat Kazancıoğlu ile Emirgan'da bir mekandan çıkarken görüntülenmişti. İkilinin samimi halleri dikkatlerden kaçmamıştı. Murat Kazancıoğlu'nun Burcu Özberk'i düşmesin diye belinden tuttuğu anlar kayıt altına alınmıştı.



"OLSA NEDEN SAKLAYAYIM"

Sürekli hakkında aşk haberleri çıkmasına Özberk, “Vallahi hayatımda kimse yok. Olsa niye saklayayım? Saklanacak bir durum yok. Yazılan isimlerinde hepsi benim için değerli ve sevdiğim insanlar. Aşk güzel bir şeydir, tabii ki ihtiyacımız vardır” diyerek isyan etti.



Güzel oyuncu, Uzak Doğu'ya tatile gideceğini sözlerine ekledi.



"SEVGİLİM OLURSA SÖYLERİM"



Geçtiğimiz haftalarda da hakkında çıkan aşk haberlerine sitem eden Özberk, konuyla ilgili; “İlhan benim çok yakın arkadaşım, Sarp Şardan ile de ayrılık haberleri çıkmış ama hiç birlikte olmadık ki. Geçtiğimiz aylarda da Serkay Tütüncü ile çıktı, mesela Murat Kazancıoğlu arkadaşım birazdan onunla görüşeceğim ama o da arkadaşım. Sevgilim olursa söylerim zaten size” ifadelerini kullanmıştı.



Özberk, sözlerine; “Kalbim tabii ki de aşka kapalı değil, 30 yaş sonrası kalbimin atması, ilişkide ilerisini düşünüyor oluyorum. Romantik biriyim ve romantiklik olsun ilişkimde, bu anı kaybetmek istemiyorum" diye devam etmişti.





Adı daha önce İlhan Şen ve Serkay Tütüncü ile de anılan Burcu Özberk'in son olarak Sarp Şardan ile sevgili olduğu iddia edilmişti. İkilinin Medyapım’ın yapımcılığını üstlendiği 'Maske Kimsin Sen’ adlı yarışmada tanıştığı öne sürülmüştü. 32 yaşındaki oyuncunun programda görev yapan 22 yaşındaki Sarp Şardan ile altı ay yaşadığı ancak geçtiğimiz günlerde yollarını ayırdığı söylenmişti.



"EVDE TEK BAŞIMA GEÇİRDİM"



Güzel oyuncu, muhabirlerin, "14 Şubat Sevgililer Günü'nde ne yaptınız, kutlamadınız mı?" sorusuna, "Evde tek başıma geçirdim, 12 yaşında bir kere kutlamıştım. O zaman küçüktüm" cevabını vermişti.



