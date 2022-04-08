. Süleyman Çakır'ın vefatının üzerinden 18 yıl geçti!
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Süleyman Çakır'ın vefatının üzerinden 18 yıl geçti!

Vefatının 18'inci yılında da aynı sevgiyle anılan Süleyman Çakır'ı anmak isteyen hayranları, sosyal medya hesaplarından sözlerin paylaştı.

Ekleme: 8.04.2022 - 11:33 Güncelleme: 8.04.2022 - 11:35 / Editör: Ozge Selin
Efsane Türk dizisi Kurtlar Vadisi'nin asla unutulmayacak karakterlerinden olan Süleyman Çakır, dizideki son sefir olarak anılıyordu.

Oynadığı bölümler boyunca seyircilerin ilgiyle takip ettiği Süleyman Çakır'ın 43'te Testere Necmi'nin planlarıyla Cerrahpaşalı Halit tarafından vurularak 45'inci bölümde öldürülmesi seyirciyi üzmüştü.

Oktay Kaynarca'nın canlandırdığı Süleyman Çakır karakterinin dizide 8 Nisan tarihinde vefat etmesinin ardından gıyabında cenaze namazları kılınmış, gazetelere başsağlığı ilanları verilmişti.

Vefatının üzerinden 18 yıl geçti
Bugün, Türk dizi tarihinin efsane karakteri Süleyman Çakır'ın vefatının 18'inci yılına girildi. 2004 tarihinde dizinin henüz ilk bölümlerinde gönüllerde taht kuran Çakır'ın ölümüyle diziden ayrılmasının ardından replikleri her yerde anılmaya devam edildi.

Süleyman Çakır'ın vefatının üzerinden 18 yıl geçti!

Replikleri paylaşılıyor
Yıl dönümü vesilesiyle Süleyman Çakır hayranları, Çakır'a ait replikleri sosyal medya hesaplarından paylaşarak karakteri bir kez daha andı.

Süleyman Çakır'ın vefatının üzerinden 18 yıl geçti!

Süleyman Çakır'a ait sözler
Kurtlar Vadisi'nin en sevilen karakterlerinden biri olan Süleyman Çakır'ın efsaneleşen repliklerinden bazıları şu şekilde:

- Azdan az çoktan çok gider.

- Yaşamak için yalvarmadık, ölmek için de yalvarmayız!

- Kaldığın yerden devam edemiyorsan en baştan başlarsın…

- Kaç ölüm adını değiştirir usta?

- Geçmişini unutan geleceğini bulamaz.

- Sakın otuz yıl hukukun olmayan birine sakın deme...

- Kahpelik gizli yapılır gizli kalmaz.

- İki kişinin bildiği sır, sır değildir.

- İnsana güvenme ölür, ağaca yaslanma kurur.

- Beyazın kaderi kirlenmek, siyahın kaderi suçlanmaktır.

- Sen sen ol! Asla biz olma.
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