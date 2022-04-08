. Kıvanç Tatlıtuğ'dan çok konuşulacak poz!
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Kıvanç Tatlıtuğ'dan çok konuşulacak poz!

Yakışıklı oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ ile eşi Başak Dizer ilk kez anne-baba olacak olmanın sevincini yaşıyor. Kıvanç Tatlıtuğ, Başak Dizer'in karnını öperek verdiği pozla sosyal medyanın gündemine oturdu. Ünlü çiftin pozu takipçileri tarafından beğeni ve yorum yağmuruna tutuldu.

Ekleme: 8.04.2022 - 09:31 Güncelleme: 8.04.2022 - 09:34 / Editör: Ozge Selin
Ünlü oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ ile Başak Dizer, 2016 yılında Paris'te dünyaevine girdi. Evliliklerini gözlerden uzak yaşamayı tercih eden Kıvanç Tatlıtuğ ile Başak Dizer'in bebekleri ay sonunda dünyaya gelecek.

Kıvanç Tatlıtuğ'dan çok konuşulacak poz!

EŞİNİN KARNINI ÖPTÜĞÜ KAREYİ PAYLAŞTI

Kıvanç Tatlıtuğ, eşi ile tanıştığı Kurt Seyit ve Şura dizisinden etkilenerek oğullarına Kurt Efe adını vereceklerini açıkladı. Yakışıklı oyuncu, önceki gün eşi Başak Dizer'in karnını öptüğü bir kareyi sosyal medya hesabından takipçileri ile paylaştı.

Instagram'da 3,8 milyon takipçisi olan Kıvanç Tatlıtuğ, paylaşımına nazar boncuğu emojisi koydun Ünlü oyuncunun paylaşımı kısa sürede binlerce beğeni ve yorum aldı.
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