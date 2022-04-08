Ferman Toprak korkunç gerçeği anlattı!

Şarkıları ile kısa sürede sevilen Ferman Toprak, konuk olduğu YouTube programında dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Şarkı söyleyerek kekemeliği yendiğini ifade eden Ferman Toprak, korkunç gerçeği ilk kez anlattı.

Özel hayatını magazin basınından uzakta yaşamayı tercih eden Ferman Toprak, Haberler.com'un YouTube kanalında yayınlanan Haber Bahane programının konuğu oldu. Küçük yaşta yendiği kekemelikten bahseden Ferman Toprak, anlattıkları ile ağızları açık bıraktı.



"178 KURŞUN ARABAYA İSABET ETTİ BİZ SAĞ KURTULDUK"



Ailesinin aşiret olmasından dolayı kan davaları olduğunu ifade eden Ferman Toprak, uğradıkları silahlı saldırı hakkında şunları söyledi: "1978 yılında annem ve teyzemin gözü önünde 3 dayım, anneannem ve dedem kalaşnikofla tarandı ve öldü. Öldüren de üvey dayım. Kan davası meselesinden onun beynine girmişler. Ben o zaman 3-4 yaşındaydım. Adana'ya dönüş yapmak için Urfa garına gittik. Otobüse binecekken bizi çapraz bir kalaşnikof ateşine tuttular. Annem üçümüzü kucağına alıp yere eğiliyor ve Ayetel Kürsi okuyor. Balistik raporundan çıkan sonuca göre 178 kurşun arabaya isabet ediyor. Bize hiç isabet etmedi ama aracı kullanan şoför hayatını kaybetti.



"BU OLAYDAN SONRA 12 YAŞINA KADAR KEKEME KALDIM"



Bu olaydan sonra 12 yaşına kadar kekeme kaldım. 3 yaşındaki bir çocuğun çektiği travmayı düşünebiliyor musun? İlkokulda 1'den 100'e kadar saymayı öğretiyorlardı ben kekeleyerek 1 diyene kadar arkadaşlarım 100'ü sayıyordu. O kekemeliği de 12 yaşına kadar şarkı söyleyerek atlattım. Kekemeler konuşurken sıkıntı yaşıyor ama şarkı okurken sıkıntı yok. Ben çok şükür konuşmadaki kekemeliği de yendim. Sonrasında da bülbül olduk"



