. Ece Erken hesabının bloke edildiğini görünce çıldırdı! 'Şafak'ın ölümüne sebebiyet veren...'
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Beyaz Gazete
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Ece Erken hesabının bloke edildiğini görünce çıldırdı! 'Şafak'ın ölümüne sebebiyet veren...'

Eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun korkunç şekilde öldürülmesinden sonra zor günler geçiren Ece Erken hesabından yaptığı paylaşımlarla gündeme geliyor. Erken son olarak hesabının bloke edildiğini görünce çıldırdı!

Ekleme: 8.04.2022 - 12:01 Güncelleme: 8.04.2022 - 12:05 / Editör: Ozge Selin
Avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu Yeşilköy'de uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti. Eşinin vefatıyla sarsılan Ece Erken zor günleri atlatmak için oğlu ve yakın dostlarıyla vakit geçiriyor. Sık sık Instagram hesabından dua paylaşımları ve kocasıyla mutlu anlarını paylaşan Ece Erken oğlunun doğum gününde yaşadığı bir olayla çıldırdı.

Ece Erken hesabının bloke edildiğini görünce çıldırdı! 'Şafak'ın ölümüne sebebiyet veren...'

Ece Erken paylaşımında "Şu an oğlumu çocuk oteline götürüyorum bir bakıyorum hesabıma bloke gelmiş. Neden çünkü Şafak'a abi diyen, peşinde gezen, param yok bana Ö. Kuzu'dan borç alan diyen, ölümüne sebebiyet veren şahıs tedbir kararı aldırmış" diyerek isyan etti.

Ece Erken bu işin peşini bırakmayacağını söyleyerek "Daha önce hapis yatan şerefsizle her türlü savaşacağım" dedi.
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