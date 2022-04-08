. Damla Ersubaşı'ndan Estetik İtirafı
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Damla Ersubaşı'ndan Estetik İtirafı

Bir dönem ekrana gelen Sihirli Annem isimli diziyle tanınan ve daha sonra kariyeri yerine genellikle özel hayatıyla gündeme gelen Damla Ersubaşı, geçirdiği operasyonlarla bambaşka biri oldu. Damla Ersubaşı, katıldığı bir programda yaptırdığı estetikleri açıkladı.

Ekleme: 8.04.2022 - 22:10 Güncelleme: 8.04.2022 - 22:15 / Editör: Ozge Selin
Sihirli Annem dizisinde Tuğçe karakterini canlandıran Damla Ersubaşı evlendi ve çocukları oldu.

İlişkisi pek iyi gitmeyen ünlü oyuncu boşandıktan sonra yeniden barıştığı Mustafa Can Keser ile yine ilişkisini sonlandırdı.

Oyunculuk yapmayan ve zamanını çocuklarına ayıran Damla Ersubaşı'nın son görüntüsü ve değişimi dikkat çekiyor.

Damla Ersubaşı katıldığı bir programda estetiklerini anlattı. Ersubaşı "Mide ameliyatı oldum.

Göğüs büyültme operasyonu yaptırdım bir de dudağımda dolgu var" dedi.

Damla Ersubaşı konuşmasının devamında ise "Geçen yaz yaptırdım dudaklarımı.

Ben ilk estetiğimi yeni yaptırdım. Estetik bu böyle insanın yaptırdıkça yaptırası geliyor" dedi.
Damla Ersubaşı'ndan Estetik İtirafı
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