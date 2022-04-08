Cansu Dere'den radikal karar! Ayrılıyor...

‘Sadakatsiz' dizisi final yapacak olan Cansu Dere, radikal bir karar aldı.

'Sadakatsiz' dizisi final yapacak olan Cansu Dere, radikal bir karar aldı. Dere, bundan sonra yılın yarısında İspanya'da yaşayacak. Geçtiğimiz günlerde İspanya'da katıldığı bir ödül töreninde yoğun ilgi gören Dere, "İspanya'da olmaktan mutluyum ve çekimlerim bittikten birkaç ay sonra yeniden geleceğim. Bu hem iş hem de tatil olacak. Yılın yarısında İstanbul diğer yarısında da Madrid'de yaşamayı düşünebilirim" dedi.



