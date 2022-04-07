. Şükrü Özyıldız’a mahkemeden sevindiren haber
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Beyaz Gazete
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Şükrü Özyıldız’a mahkemeden sevindiren haber

Şükrü Özyıldız, "Kış Güneşi" dizisinin yurtdışında yayın gelirinden payını alamadığını iddiasıyla yapım şirketine açtığı davayı kazandı. Mahkeme, yapım şirketinin Özyıldız’a yasal faiziyle birlikte 4 bin 517 dolar ödeme yapmasına karar verdi.

Ekleme: 7.04.2022 - 18:59 Güncelleme: 7.04.2022 - 19:01 / Editör: Ozge Selin
Şükrü Özyıldız, "Kış Güneşi" adlı dizinin yurtdışında yayınlanan bölümlerinden pay alamadığı iddiasıyla Endemol Medya’ya açtığı alacak davasından 78 bin lira kazanmıştı.

Özyıldız davanın ardından ödenecek tutarın hak edilen tutardan az olduğu iddiasıyla yapım şirketine ikinci kez dava açmıştı.

Özyıldız, yapım şirketinden dizinin yurtdışı gelirlerinden 40 bin dolar daha talep etmişti. Duruşma dosyasına ulaşan bilirkişi raporunda, Şükrü Özyıldız’ın oynadığı "Kış Güneşi" adlı dizinin 2019 ve 2020 yılları arasında yurtdışı satışlarından elde edilen gelirin 3 milyon 584 bin TL olduğu ve oyuncuya ödenmesi gereken tutarın 60 bin 808 TL olabileceği tespit edildi.

İstanbul 2. Fikri ve Sınai Haklar Hukuk Mahkemesi’nde bugün görülen duruşmaya, taraf avukatları katıldı.

Şükrü Özyıldız’ın avukatı davanın kabulünü talep ederken, davalı şirketin avukatı önceki beyanlarını tekrar ettiğini söyleyerek davanın reddini istedi.

Davanın kabulüne karar veren mahkeme, 4 bin 517 doların en yüksek faiz oranı ile birlikte davalı şirketten alınarak, davacı Şükrü Özyıldız’a ödenmesine hükmetti.

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