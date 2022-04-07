Şevval Sam'dan hamilelik itirafı!

Yasak Elma dizisinde Ender karakterine hayat veren ünlü oyuncu ve şarkıcı Şevval Sam, Fatih Altaylı'nın bu haftaki konuğu oldu. Kendisi gibi oyuncu olan ve Sadakatsiz dizisinde rol alan oğlu Tarık Emir Tekin hakkında konuşan Şevval Sam, "9 ay boyunca dua ettim, 'kime benzerse benzesin ama içi bana benzesin.' diye. Çünkü 'büyüdüğü zaman onunla iyi arkadaş olmak istiyorum.' diyordum. Bana hiç benzemese de, ruhlarımız çok benziyor." dedi.

Yasak Elma'nın Ender'i Şevval Sam, bilinmeyenlerini anlattı. Şimdilerde Sadakatsiz dizisinde rol alan oğlu Tarık Emir Tekin hakkında da açıklamalarda bulunan Şevval Sam, gündeme geldi.



Gençlik sırrından bahseden ünlü oyuncu ve şarkıcı Şevval Sam, "Yaşam enerjim çok yüksek. İnsanı genç yapan nedir aslında; hevesi, merakı, enerjisi... Yüksek beklentileri olan bir insan değilim, çok kolay mutlu olabiliyorum. Beni hala heyecanlandıran şeyler var yaşamımda." ifadelerini kullandı.



Metin Tekin ile evliliğinden dünyaya gelen oğlu Tarık Emir Tekin ile ilgili konuşan ünlü oyuncu Sam, şunları söyledi:



"Babasına çok benziyor. 9 ay boyunca dua ettim, 'kime benzerse benzesin ama içi bana benzesin.' diye. Çünkü 'büyüdüğü zaman onunla iyi arkadaş olmak istiyordum.' diyordum. Bana hiç bana benzemiyor ama bana ruhu çok benziyor. Çok entelektüel bir çocuk. Samimi ve gerçek ama bir yandan da aşırı cool. 23 yaşında anne oldum, onunla büyüdüm sayılır. Hayranlık duyuyorum. O da oyuncu oldu. Bu konuyla ilgili okuması, izlemesi konusunda ayrıca hayranlık duyuyorum. Metin futbolcuydu ama o sanata daha yatkın oldu."



