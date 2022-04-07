Özcan Deniz'in olaylı ayrıldığı eski eşi Feyza Aktan'a bir darbe de kaynından! 2 yıl hapsi isteniyor!

Özcan Deniz ile olaylı bir şekilde ayrıldığı eşi Feyza Aktan arasında sular bir türlü durulmuyor. Şarkıcı Özcan Deniz'in eski eşi Feyza Aktan'a bir darbe de kaynından geldi. Feyza Aktan, Özcan Deniz'in abisi Ercan Deniz'e ait araç kiralama şirketinin bir aracını yıllarca kullandı. Şirket, ihtarname göndererek geri istediği aracı iade etmemekte ısrar eden Feyza Aktan'ı savcılığa ihbar etti. 'Araç bana Özcan Deniz'in hediyesidir' diyen Aktan hakkında, aracı iade etmeyerek hukuka aykırı şekilde kullanmaya devam ettiği gerekçesiyle 2 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı. Ercan Deniz, sahibi olduğu şirket tarafından yengesi Aktan'a tahsis edilen aracın iade edilmediğini, üstelik araca zarar verilerek trafik cezalarının da ödenmediğini belirtti.

Oyuncu ve şarkıcı Özcan Deniz, 2016'da aşk yaşadığı Feyza Aktan ile aynı yıl Mart ayında nikâh masasına oturmuştu. Ünlü çiftin oğulları Kuzey, 30 Nisan 2018'de dünyaya gelmişti.



Çift, şiddetli geçimsizlik iddialarıyla 2019 yılında anlaşmalı olarak tek celsede boşanmıştı. Aktan, ünlü oyuncuyla evli olduğu yıllarda Özcan Deniz'in kardeşi Ercan Deniz'İn sahibi, olduğu DNZ araç kiralama şirketine ait bir aracı kullanmaya başladı. DNZ filo yetkilileri Özcan Deniz ile boşanan Aktan'ın kullanımında olan aracın iadesi için Aktan'a noter aracılığıyla ihtarname çekerek, aracın iadesi istedi.



ARACI İADE ET İHTARI



İhtarname sonrası Aktan, karşı bir ihtarname göndererek, aracın tün giderlerinin Özcan Deniz tarafından karşılanması gerektiği, Deniz'in şirket yetkilisi olduğu ve bu şirket aracılığıyla aracın kendi kullanımına tahsis edildiğini kaydetti. Aracın, protokol sonrası İstanbul Aile Mahkemesi tarafından kendisine tahsis edildiğini ifade eden Aktan, aracı teslim etmeyeceğini beyan etti.



Bunun üzerine DNZ şirket yetkilileri olayla ilgili İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusuna bulundu. Filo, aracı bir günlüğüne kullanımına tahsis ettiklerini, Aktan'ın araçta hasar oluşmasına neden olduğu, Bodrum'da bulunan aracın kolluk güçleri tarafından el konularak kendilerine iade edilmesini talep etti.



DAVA AÇILDI



Savcılıkça, ihbar üzerine olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Aktan'ın soruşturma kapsamında ifadesine başvuruldu. Genç kadın, aracın eski eşi Özcan Deniz tarafından kendisine hediye edildiğini, aralarındaki boşanma protokolünde bu durumun açıkça belirtildiğini kaydetti.



Savcılık ise, DNZ firmasına ait olan aracı iade etmeyen Aktan'ın şirketin ihtarnamesine rağmen uhdesinde tutarak kullanmaya devam ettiği gerekçesiyle dava açtı. İddianamede, Deniz'in kendisine ait olmayan bir aracı protokolde tahsis etmesinin hayatın olağan akışına aykırı olduğu kaydedildi. Güveni kötüye kullanma suçundan 2 yıla kadar hapsi istenen Aktan, Asliye Ceza Mahkemesinde yargılanacak.



