. Özcan Deniz'in olaylı ayrıldığı eski eşi Feyza Aktan'a bir darbe de kaynından! 2 yıl hapsi isteniyor!
  • USD: 14,72 - 14,74
  • EURO: 16,05 - 16,08
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Özcan Deniz'in olaylı ayrıldığı eski eşi Feyza Aktan'a bir darbe de kaynından! 2 yıl hapsi isteniyor!

Özcan Deniz ile olaylı bir şekilde ayrıldığı eşi Feyza Aktan arasında sular bir türlü durulmuyor. Şarkıcı Özcan Deniz'in eski eşi Feyza Aktan'a bir darbe de kaynından geldi. Feyza Aktan, Özcan Deniz'in abisi Ercan Deniz'e ait araç kiralama şirketinin bir aracını yıllarca kullandı. Şirket, ihtarname göndererek geri istediği aracı iade etmemekte ısrar eden Feyza Aktan'ı savcılığa ihbar etti. 'Araç bana Özcan Deniz'in hediyesidir' diyen Aktan hakkında, aracı iade etmeyerek hukuka aykırı şekilde kullanmaya devam ettiği gerekçesiyle 2 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı. Ercan Deniz, sahibi olduğu şirket tarafından yengesi Aktan'a tahsis edilen aracın iade edilmediğini, üstelik araca zarar verilerek trafik cezalarının da ödenmediğini belirtti.

Ekleme: 7.04.2022 - 10:21 Güncelleme: 7.04.2022 - 10:21 / Editör: Ozge Selin
Oyuncu ve şarkıcı Özcan Deniz, 2016'da aşk yaşadığı Feyza Aktan ile aynı yıl Mart ayında nikâh masasına oturmuştu. Ünlü çiftin oğulları Kuzey, 30 Nisan 2018'de dünyaya gelmişti.

Çift, şiddetli geçimsizlik iddialarıyla 2019 yılında anlaşmalı olarak tek celsede boşanmıştı. Aktan, ünlü oyuncuyla evli olduğu yıllarda Özcan Deniz'in kardeşi Ercan Deniz'İn sahibi, olduğu DNZ araç kiralama şirketine ait bir aracı kullanmaya başladı. DNZ filo yetkilileri Özcan Deniz ile boşanan Aktan'ın kullanımında olan aracın iadesi için Aktan'a noter aracılığıyla ihtarname çekerek, aracın iadesi istedi.

ARACI İADE ET İHTARI

İhtarname sonrası Aktan, karşı bir ihtarname göndererek, aracın tün giderlerinin Özcan Deniz tarafından karşılanması gerektiği, Deniz'in şirket yetkilisi olduğu ve bu şirket aracılığıyla aracın kendi kullanımına tahsis edildiğini kaydetti. Aracın, protokol sonrası İstanbul Aile Mahkemesi tarafından kendisine tahsis edildiğini ifade eden Aktan, aracı teslim etmeyeceğini beyan etti.

Bunun üzerine DNZ şirket yetkilileri olayla ilgili İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusuna bulundu. Filo, aracı bir günlüğüne kullanımına tahsis ettiklerini, Aktan'ın araçta hasar oluşmasına neden olduğu, Bodrum'da bulunan aracın kolluk güçleri tarafından el konularak kendilerine iade edilmesini talep etti.

DAVA AÇILDI

Savcılıkça, ihbar üzerine olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Aktan'ın soruşturma kapsamında ifadesine başvuruldu. Genç kadın, aracın eski eşi Özcan Deniz tarafından kendisine hediye edildiğini, aralarındaki boşanma protokolünde bu durumun açıkça belirtildiğini kaydetti.

Savcılık ise, DNZ firmasına ait olan aracı iade etmeyen Aktan'ın şirketin ihtarnamesine rağmen uhdesinde tutarak kullanmaya devam ettiği gerekçesiyle dava açtı. İddianamede, Deniz'in kendisine ait olmayan bir aracı protokolde tahsis etmesinin hayatın olağan akışına aykırı olduğu kaydedildi. Güveni kötüye kullanma suçundan 2 yıla kadar hapsi istenen Aktan, Asliye Ceza Mahkemesinde yargılanacak.

Devlet Bahçeli'den MHP Grup Toplantısı'nda önemli açıklamalar!
Cemal Kaşıkçı davası Suudi Arabistan'a devredildi
CHP'li İBB, flamenko dansçısına 400 bin lira ödeme yaptı!
Şehit Eren Bülbül’ün adının parka verilmesini engelleyenlere tepki büyük: Halk cevabını sandıkta verecek...
Yavuz'a Karadeniz'de kritik görev! Yarın Filyos Limanı'ndan uğurlanacak
Nisa bebeğin vicdansız annesinden şoke eden ifade: 2 gün sonra bile!..
asat gecikince fırsatçılar yine sahneye çıktı! Soğan ve patateste aynı oyun sahnede!
CHP’li başkana ‘Cahil Kürt’ davası! İstenilen ceza belli oldu
Yunanistan'dan ABD'nin teklifine ret
Rus ordusundan temizlenen Borodyanka'da cesetler aranıyor: Enkazların altında ne kadar insan olduğunu bilmiyoruz
CHP'li Özel'den 'Bedava traktörler nerede' sorusuna yanıt: Onu çarpıcı olsun diye yazdık
Kılıçdaroğlu'ndan İmamoğlu'na zehir zemberek sözler: Mehmet Metiner 'Bendeki bilgi nettir' diyerek açıkladı
İstanbul'da öğrenciler, İBB'nin yüzde 40'lık ulaşım zammını protesto etti: Turnikelerde boş akbil sesleri
Akaryakıt fiyatlarını düşürmek için yeni adım: Piyasaya yüksek miktarda petrol sürülecek
O belge ortaya çıktı! Kılıçdaroğlu, 'Erbakan hapse girsin' diye imza vermiş
ABD Dışişleri Bakanlığından Türkiye'ye F-16 satışına onay: Çıkarlarımızla uyumlu
TikTok'taki saygısız akıma tepkiler yükseliyor! 'TikTok kapatılsın' çağrıları geldi
TÜGVA davasında yeni detaylar ortaya çıktı!
İngiltere Ukrayna'da yaşananlara ilk kez 'soykırım' dedi
6 Nisan koronavirüs tablosu açıklandı!
Tıp literatürüne geçti! 16 aylık korona esareti 86. testte negatife bitti

Tıp literatürüne geçti! 16 aylık korona esareti 86. testte negatife bitti

Dünyanın en uykusuz ülkesi

Dünyanın en uykusuz ülkesi

Radyoterapinin etkilerini azaltacak ilginç buluş: Minik cam boncuklar

Radyoterapinin etkilerini azaltacak ilginç buluş: Minik cam boncuklar

Alman bilim insanlarından ilginç araştırma!

Alman bilim insanlarından ilginç araştırma!

Twitter yıllardır beklenen özelliği test etmeye başladıklarını duyurdu

Twitter yıllardır beklenen özelliği test etmeye başladıklarını duyurdu

Kinder ve pizzadan sonra peynire de bulaştı

Kinder ve pizzadan sonra peynire de bulaştı