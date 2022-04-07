. Koray Candemir'in acı günü!
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Koray Candemir'in acı günü!

Kargo grubu solisti olarak ünlenen sanatçı Koray Candemir'in annesi Solmaz Candemir, Kadıköy’de apartmanın dokuzuncu katından düşerek hayatını kaybetti. Candemir'in evin pencere camlarını silerken düştüğü belirtildi.

Ekleme: 7.04.2022 - 18:09 Güncelleme: 7.04.2022 - 18:12 / Editör: Ozge Selin
Ünlü sanatçı Koray Candemir'in acı günü. Sanatçı Koray Candemir'in annesi Solmaz Candemir, Kadıköy'de apartmanın dokuzuncu katından düşerek hayatını kaybetti.

DOKUZUNCU KATTAN DÜŞTÜ

İstanbul Kadıköy'de Kargo grubu solisti Sanatçı Koray Candemir'in annesi Solmaz Candemir, yaşadığı 18 katlı binanın 9.katında evinin camını sildiği esnada düşerek hayatını kaybetti.

ADLİ TIP KURUMU'NA KALDIRILDI

Candemir'in cansız bedeni yapılan incelemenin ardından cenaze aracına konularak Adlı Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

Koray Candemir'in acı günü!

ÜNLÜ SANATÇI YIKILDI

Olay, Kadıköy Kozyatağı Mahallesi Şakacı Sokak'ta bulunan bir sitede öğlen saatlerinde meydana geldi. İddiaya göre, Sanatçı Koray Candemir'in annesi Solmaz Candemir (81) yaşadığı 18 katlı binanın 9 katında yaşadığı dairenin camını sildiği esnada düşerek hayatını kaybetti.

Olayı gören çevredeki vatandaşlar durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Adrese gelen sağlık ekipleri Candemir'in hayatını kaybettiğini belirledi. Polis ekipleri olaya ilişkin çalışma başlatırken, olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmaları sonrası Candemir'in cansız bedeni cenaze aracına konularak Adlı Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

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