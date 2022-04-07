Ünlü sanatçı Koray Candemir'in acı günü. Sanatçı Koray Candemir'in annesi Solmaz Candemir, Kadıköy'de apartmanın dokuzuncu katından düşerek hayatını kaybetti.DOKUZUNCU KATTAN DÜŞTÜİstanbul Kadıköy'de Kargo grubu solisti Sanatçı Koray Candemir'in annesi Solmaz Candemir, yaşadığı 18 katlı binanın 9.katında evinin camını sildiği esnada düşerek hayatını kaybetti.ADLİ TIP KURUMU'NA KALDIRILDICandemir'in cansız bedeni yapılan incelemenin ardından cenaze aracına konularak Adlı Tıp Kurumu'na kaldırıldı.ÜNLÜ SANATÇI YIKILDIOlay, Kadıköy Kozyatağı Mahallesi Şakacı Sokak'ta bulunan bir sitede öğlen saatlerinde meydana geldi. İddiaya göre, Sanatçı Koray Candemir'in annesi Solmaz Candemir (81) yaşadığı 18 katlı binanın 9 katında yaşadığı dairenin camını sildiği esnada düşerek hayatını kaybetti.Olayı gören çevredeki vatandaşlar durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Adrese gelen sağlık ekipleri Candemir'in hayatını kaybettiğini belirledi. Polis ekipleri olaya ilişkin çalışma başlatırken, olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmaları sonrası Candemir'in cansız bedeni cenaze aracına konularak Adlı Tıp Kurumu'na kaldırıldı.