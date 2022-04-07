. Kadir Doğulu yer aldığı tarikat hakkında konuştu: Bu makam bize hediye edildi

Geçirgen bağırsak sendromu nedeniyle 'Sefirin Kızı' dizisinden ayrılmak zorunda kalan Neslihan Atagül, bir süre tedavi gördükten sonra sağlığına kavuştu.İyileşen Atagül'ün hayali gerçek oldu. 'Gecenin Ucunda' romanından uyarlanacak dizide Atagül'ün partneri eşi Kadir Doğulu oldu.Etiler'de görüntülenen ünlü çift, yeni projede başrolleri paylaşacakları için çok mutlu olduklarını dile getirdi.Kadir Doğulu ve Neslihan Atagül’ün Bektaşi tarikatına katıldığı bir dönem gündeme geldi. Kadir Doğulu bu konu hakkında da konuştu.Doğulu açıklamasında şunları söyledi:“Bunlar çok değerli konular. Konu değil bu. Bu bir maneviyat. Bizde çok değerli bir söz var. Parayla imanın kimde olduğu belli olmaz.Bize bu makam hediye edildi. Biz de yaşantımızda elimizden geldiğince evimizle, işimizle, duruşumuzla göstermeye çalışıyoruz zaten. Benim komşum bilir akrabalarım bilir. Bu havası atılacak bir şey değil. Bu bir makam.Gelin haneme. Hanemin kapısı yok eşiği var. Herkese kapımız açık."