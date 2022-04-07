. Kadir Doğulu yer aldığı tarikat hakkında konuştu: Bu makam bize hediye edildi
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Kadir Doğulu yer aldığı tarikat hakkında konuştu: Bu makam bize hediye edildi

Yer aldığı tarikat hakkında konuşan Kadir Doğulu, merak edenleri davet etti.

Ekleme: 7.04.2022 - 10:08 Güncelleme: 7.04.2022 - 10:19 / Editör: Ozge Selin
Geçirgen bağırsak sendromu nedeniyle 'Sefirin Kızı' dizisinden ayrılmak zorunda kalan Neslihan Atagül, bir süre tedavi gördükten sonra sağlığına kavuştu.

Başrol aşıkların
İyileşen Atagül'ün hayali gerçek oldu. 'Gecenin Ucunda' romanından uyarlanacak dizide Atagül'ün partneri eşi Kadir Doğulu oldu.

Etiler'de görüntülenen ünlü çift, yeni projede başrolleri paylaşacakları için çok mutlu olduklarını dile getirdi.

Tarikat bilgilendirmesi yaptı
Kadir Doğulu ve Neslihan Atagül’ün Bektaşi tarikatına katıldığı bir dönem gündeme geldi. Kadir Doğulu bu konu hakkında da konuştu.

Kadir Doğulu yer aldığı tarikat hakkında konuştu: Bu makam bize hediye edildi

Doğulu açıklamasında şunları söyledi:

"Parayla imanın kimde olduğu belli olmaz"
“Bunlar çok değerli konular. Konu değil bu. Bu bir maneviyat. Bizde çok değerli bir söz var. Parayla imanın kimde olduğu belli olmaz.

"Bu bir makam"
Bize bu makam hediye edildi. Biz de yaşantımızda elimizden geldiğince evimizle, işimizle, duruşumuzla göstermeye çalışıyoruz zaten. Benim komşum bilir akrabalarım bilir. Bu havası atılacak bir şey değil. Bu bir makam.

Gelin haneme. Hanemin kapısı yok eşiği var. Herkese kapımız açık."
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