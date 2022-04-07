. Hande Erçel'den çok konuşulacak pozlar!

En son Fox Tv'de ekrana veda eden Sen Çal Kapımı dizisinde Eda karakteri ile rol alan Hande Erçel, kafa dinlemek amacıyla kardeşi Gamze Erçel ile beraber Milano'ya tatile gitmişti.Ünlü oyuncu Hande Erçel ve sosyal medya fenomeni Gamze Erçel Milano sokaklarını adeta salladı. Tatil için İtalya'ya giden Erçel kardeşler, Milano sokaklarında bol bol fotoğraf çektirdi.Instagram'da hatırı sayılır takipçi sayıları ile dikkat çeken kardeşler geceliği 20 bin TL olduğu öğrenilen otelde reklam karşılığı bedavaya kaldılar.