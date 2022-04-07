Gül Sunal sessizliğini bozdu... Kemal Sunal hakkındaki iddialar ile ilgili konuştu

Yeşilçam'ın usta ismi Kemal Sunal hakkında ortaya atılan "cimri" iddialarının ardından eşi Gül Sunal, sessizliğini bozdu. Gül Sunal, Kemal Sunal'la ilgili yaptığı açıklamada bilinmeyenlerini de anlattı

Yeşilçam'da hayat verdiği tüm karakterler ikon haline gelen usta oyuncu Kemal Sunal, 3 Temmuz 2000 yılında geçirdiği kalp krizi nedeniyle hayatını kaybetti. Gül Sunal, eşi Kemal Sunal hakkında son dönemde konuşulan "cimri" iddialarına YouTube kanalında çektiği bir video ile cevap verdi.



Gül Sunal; "Kemal'in yaptıklarını anlatayım. Siz karar verin cimri mi değil mi?" dedi ve sözlerini şu şekilde sürdürdü:





"Kemal'in arkadaşlarıyla gittiği bir mekan vardı. İş adamları, oyuncular, bankacılar oraya gidiyordu. Kemal ve arkadaşları da iyi bir manaada piyasa dedikodusu için buluşuyordu. Çok ünlü bir yönetmen eskilerden, o yüzden adını vermeyeceğim. Girmiş bir gün kapıdan içeri ve 'Bu Kemal de insana hiçbir şey ısmarlamaz' demiş. Kemal de hiçbir şey söylemeden masaya oturup garsonu çağırmış. Garsona; 'Beyefendi ne içiyorsa aynısından götürün. Ancak elindeki bitmeden yenisini götürün' demiş."



Gece sonu ünlü yönetmenin gelen her bardağı içip ayakta duramayacak hale geldiğini belirten Gül Sunal, bunun üzerine yönetmenin yanına giden Kemal Sunal'ın, "Bir daha bana cimri diyecek misin?" sorusuna; "Katiyen" cevabını aldığını söyledi.