. Eda Ece'nin ailesinden üzen haber!
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Eda Ece'nin ailesinden üzen haber!

Son dönemin popüler oyuncularından Eda Ece, üzüntülü günler geçiriyor. Eda Ece'nin ailesi koronavirüse yakalandı. Ece halen tedavi gören babasının ve annesinin olduğu bir fotoğrafı sosyal medya hesabından paylaşıp üzüntüsünü dile getirdi.

Ekleme: 7.04.2022 - 09:55 Güncelleme: 7.04.2022 - 09:57 / Editör: Ozge Selin
FOX TV'de yayınlanan Yasak Elma dizisinde Yıldız karakterini oynayan Eda Ece'nin anne ve babası koronavirüse yakalandı. Babasının durumu annesine nazaran daha ağır olan Eda Ece, üzüntüsünü sosyal medyada paylaştı. Ünlü oyuncu ailesinin sağlık durumu hakkında bilgi verdi.

EDA ECE'NİN AİLESİ KORONAVİRÜSE YAKALANDI

6 milyon takipçili hesabında ailesiyle fotoğrafını paylaşan Ece, "Annem ve babam, bu hayattaki en değerli varlıklarım. Arayan soran herkese teşekkür ederim, annem iyi, babam da iyi olacak. Sizi çok seviyorum" ifadelerini kullandı.
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