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Burcu Özberk gecelerde yakalandı

Aşk Mantık İntikam isimli diziyle ekrana gelen Burcu Özberk’in bir süredir Murat Kazancıoğlu ile aşk yaşadığı iddia edildi. Burcu Özberk ve Murat Kazancıoğlu, önceki akşam samimi bir şekilde objektiflere yansıdı.

Ekleme: 7.04.2022 - 19:07 Güncelleme: 7.04.2022 - 19:08 / Editör: Ozge Selin
Aşk Mantık İntikam dizisinde Esra karakterine hayat veren Burcu Özberk yine özel hayatı ile gündeme geldi. Rol arkadaşı İlhan Şen ile aşk yaşadığı iddia edilen Burcu Özberk, kesin bir dille haberleri yalanlamıştı.

Özberk, iddialar hakkında "Benimle ilgili çıkan aşk hikayelerini gerçekten şoklara girmiş bir şekilde okuyorum." şeklinde konuşmuştu.

Güzel oyuncu Burcu Özberk, adının aşk dedikodularına karıştığı Murat Kazancıoğlu ile geçtiğimiz akşam Emirgan'daki bir mekandan çıkarken objektiflere yansıdı.

Kazancıoğlu ile Özberk'in samimi halleri dikkatlerden kaçmadı.

Murat Kazancıoğlu'nun Burcu Özberk'i düşmesin diye belinden tuttuğu anlar kayıt altına alındı.

İşte Burcu Özberk ile Murat Kazancıoğlu'nun samimi halleri;

Burcu Özberk gecelerde yakalandı
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