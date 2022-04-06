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Azra Akın dolandırıldı

Eski manken Azra Akın da dolandırılan ünlüler listesine girdi.

Ekleme: 6.04.2022 - 12:30 Güncelleme: 6.04.2022 - 12:30 / Editör: Ozge Selin
Uzun zamandır yaptığı yardımlarla gündeme gelen eski Türkiye güzeli Azra Akın, dolandırıldı.

Akın, yardım derneği olduğunu söyleyen E. U. tarafından dolandırıldı. Burs verdiği kişilere yardımların gitmediğini öğrenen Akın, hayatının şokunu yaşadı.

Dolandırıldığını anlayan Akın, E. U. ve derneğiyle hemen ilişkisini kesti.

MENAJER 20 BİN DOLAR VERDİ

En son Azra Akın’ın menajeri Yasemin Kök’ten 20 bin dolar borç alan E. U., düzenlediği senedi de Yasemin Kök’e vermedi. Senedin sadece fotoğrafını gönderen E. U., 20 bin doları da alıp kayıplara karıştı.

Sessizliğini koruyan Azra Akın'ın ne kadar para kaptırdığı daha ortaya çıkmadı.

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