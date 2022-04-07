Almeda Abazi'den bebek açıklaması!

Oyuncu Tolgahan Sayışman ile mutlu bir evliliği olan Almeda Abazi'ye, 'üçüncü çocuk' sorusu geldi. Efehan ve Alina adından iki çocuğu olan tescilli güzel, bu konuya net bir cevapla noktayı koydu.

2008'de Miss Globe Kainat Güzeli seçilen Almeda Abazi ile Tolgahan Sayışman, 2014 yılında aşk yaşamaya başlamış, 2017'de Los Angeles'ta nikâh masasına oturmuştu. 2019'da oğulları Efehan dünyaya gelen ünlü çift, Haziran 2021'de de kızları Alina'yı kucaklarına almıştı.



"SIRAMIZI SAVDIK"

Posta gazetesinden Halil Kalmuk'un haberine göre; Abazi, "Üçüncü çocuğu düşünüyor musunuz?" sorusunu, "Hayır. Bir kızımız, bir oğlumuz var. Sıramızı savdık, çocuk defterini kapattık. Allah isteyen herkese versin" şeklinde yanıtladı.



"SURVİVOR'DA HERKESİ YERDİ"

Almeda Abazi, Acun Ilıcalı'nın yapımcısı olduğu 'Survivor'da 2012 ve 2015 yıllarında mücadele etmişti. 30 yaşındaki tescilli güzel, "Tolgahan'ı Survivor'a yarışmaya gönderir misiniz?" sorusuna dikkat çeken bir yanıt verdi.



Abazi, "Survivor'ı özledim ama Tolgahan hayatta yapamazdı. Yarışmalarda kesin başarılı olur, parkur kaybetmezdi ama ikinci gün açlıktan adadaki herkesi yer, diskalifiye olurdu" ifadelerini kullandı.



"EVLENDİKTEN SONRA OYUNCULUĞU BIRAKTIM"

Geçtiğimiz şubat ayında eşiyle birlikte bir doğum günü partisine katılan Almeda Abazi, "Ben oyunculuğu bıraktım, zaten evlenmeden önce iki ya da üç projede yer almıştım. Evlendikten sonra tamamen bıraktım" açıklamasını yapmıştı.



Eşinin açıklaması sonrası Tolgahan Sayışman, “Olayın benimle bir ilgisi yok, 'Tolgahan istemiyor' gibi yorumlar yapılmasın” diyerek gülmüştü.



"ALMEDA İSTERE NEDEN OLMASIN?"

Yapımcılığa soyunan Sayışman, “Yapımcı olarak eşinize de bir rol verir misiniz?” sorusuna ise “Neden olmasın? Eğer isterse olur" karşılığını vermişti.