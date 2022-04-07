. Aleyna Tilki'den dikkat çeken paylaşım
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Aleyna Tilki'den dikkat çeken paylaşım

Sosyal medya sayfasından sık sık cesur paylaşımlar yapan Aleyna Tilki, bunlara bir yenisini daha ekledi. Aleyna Tilki, bikinisiyle takipçilerinin karşısına çıktı.

Ekleme: 7.04.2022 - 19:03 Güncelleme: 7.04.2022 - 19:05 / Editör: Ozge Selin
Paylaşımları ve açıklamalarıyla sıkça adından söz ettiren genç şarkıcı Aleyna Tilki, yeni pop-punk İngilizce şarkısı 15 Nisan'da yayınlayacak.

Tilki, sözlerini Mali-Koa Hood ile beraber yazdığı şarkısının klibinden kareleri de Instagram hesabından paylaştı.

Instagram'da 2,8 milyon takipçisi bulunan Aleyna Tilki, file çorap üzerine giydiği lila bikinili klip pozlarını paylaşmayı ihmal etmedi.

Şarkısı için gün sayan Tilki, "Yeni pop-punk İngilizce şarkım için son bir hafta kaldı. Hazır mısınız?" notunu yazdı.



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