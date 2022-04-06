Tarkan'dan dev yatırım

Tarkan, 80 milyon TL'ye ultra lüks tekne satın aldı. Tarkan’ın yatına kızı Liya'nın adını vereceği konuşuluyor.

Yazın pek çok ünlü isim tekne, yat ve yelkenlileriyle gündem yaratıyor. Tarkan da yat sahibi ünlüler kervanına katıldı.



Uzun süreden beri tekne almayı planlayan Tarkan, bu hayalini ailesiyle birlikte hayata geçirdi. Tatilini deniz üzerinde geçirmeyi tercih eden sanatçı, özel yapım tekne siparişi verdi.



Geçen hafta eşi Pınar Tevetoğlu ve kızı Liya'yla ile birlikte Maldivler'de denizin ve güneşin tadını çıkaran Megastar, iki katlı beş kamaralı lüks Azimut Numarine xp26 motoryat satın aldı.



Aldığı yatın satın alma işlemlerini tamamlayan sanatçı bunun için 80 milyon TL'yi gözden çıkardı.



Öte yandan Tarkan’ın yatına kızının ismini vereceği konuşuluyor.





