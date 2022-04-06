. Pınar Dilşeker yıllara meydan okuyor!
  • USD: 14,70 - 14,72
  • EURO: 16,13 - 16,16
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Pınar Dilşeker yıllara meydan okuyor!

90'lı yıllarda 'Şinanari' adlı şarkıyla tanınan ve büyük bir hayran kitlesine ulaşan Pınar Dilşeker'in son hali sosyal medyada gündem oldu. Genç ve güzel görüntüsüyle yıllara meydan okuyan Pınar Dilşeker uzun süredir ekranlardan uzak bir hayat sürüyor. Pınar Dilşeker'i görenler tanıyamadı. Estetik operasyon geçiren Dilşeker'i gören hayranları 'Tam bir afet' yorumu yaptı.

Ekleme: 6.04.2022 - 10:04 Güncelleme: 6.04.2022 - 10:06 / Editör: Ozge Selin
90'lı yıllara damga vuran ünlü müzisyen Pınar Dilşeker, uzun süredir ekranlarda görünmüyordu.

Pınar Dilşeker yıllara meydan okuyor!

Bir dönemin en popüler ismi olan Pınar Dilşeker, özellikle Şinanari adlı şarkısıyla 90'lı yıllara damgasını vurdu.

Şimdilerde 49 yaşında olan ünlü şarkıcı, sosyal medya paylaşımlarıyla dikkatleri çekiyor.

Genç ve güzel görüntüsüyle yıllara meydan okuyan Pınar Dilşeker uzun süredir ekranlardan uzak bir hayat sürüyor. Pınar Dilşeker'i görenler tanıyamadı.

Pınar Dilşeker yıllara meydan okuyor!

Ünlü şarkıcı imajında büyük bir değişikliğe gitti. Dilşeker'i gören hayranları 'tam bir afet' yorumu yaptı.
Ümit Özdağ'dan bomba açıklamalar! İttifak büyük çıkmaz içinde...
CHP'li İBB'den ulaşıma yüzde 40 zam!
Rusya'dan Türkiye'nin arabulucu olduğu müzakerelerle ilgili açıklama: Buça'daki görüntülerin hedefi belli
Nisa bebek onun elinden mama yemişti: Türkiye bakıcının sözlerini konuşuyor!
Polonyalı milletvekili Dominik Tarczyński'nin sözleri Batı'nın İslam düşmanlığını kanıtladı: 'Bir tane Müslüman mülteci almadık'
Nisa Mihriban bebek Türkiye'nin gündemi! Biyolojik annesi Ebru S.'nin kan donduran sözleri: Önceki çocuğuma da bakamadım
Bakan Varank ve Nebati, Togg'un direksiyonuna geçti!
Rusya-Ukrayna savaşı sonrası Karadeniz gazı için Türkiye'den kritik hamle
Dünyanın en iyisi 'ATAK' atağa kalktı: Milli helikopterin ilk durağı Asya oldu
Halil Falyalı’nın ifadesi ortaya çıktı: O isim için tanıklık yapmış!
Türkiye - ABD ilişkilerinde yeni dönem: Erdoğan ve Biden'ın kararları yürürlükte
Türkiye'den Bucha açıklaması: Sorumlular hesap vermeli
‘Hal’e bir haller oldu! Fiyat farkı 15 katı buldu!
Memur ve emekli maaşında flaş gelişme! Memur ve emekli zammı yüzde 30'u aşacak
Beyaz TV Genel Yayın Koordinatörü Osman Gökçek'ten önemli açıklamalar!
Meteoroloji'den kritik toz taşınımı uyarısı!
Türkiye'nin ürettiği ATAK helikopteri yurt dışında ilk kez Filipinler’de uçacak
Buça'daki ceset görüntüleri düzmece mi? Cesetler hareket mi etti?
Bakan Koca'dan Nisa Bebek açıklaması
Putin’den Rus mallarını kamulaştıran Batı'ya rest!
Tüm şehir katili arıyor: Kaynanasını, baldızını ve yeğenini öldürdü!

Tüm şehir katili arıyor: Kaynanasını, baldızını ve yeğenini öldürdü!

Acil tıp teknisyeni süt annelik yapmıştı! Nisa Mihriban bebek hayatını kaybetti!

Acil tıp teknisyeni süt annelik yapmıştı! Nisa Mihriban bebek hayatını kaybetti!

Türkiye'den 'Milli Muharip Uçak' hamlesi! İki güç bir araya geldi...

Türkiye'den 'Milli Muharip Uçak' hamlesi! İki güç bir araya geldi...

İnterneti kasıp kavuran etkinlik: Reddit r/place! Milyonlarca kullanıcı piksel savaşları için aynı anda harekete geçti!

İnterneti kasıp kavuran etkinlik: Reddit r/place! Milyonlarca kullanıcı piksel savaşları için aynı anda harekete geçti!

Otomobil devinden radikal karar: O araçların üretimine son verdi

Otomobil devinden radikal karar: O araçların üretimine son verdi

Meteoroloji'den kritik uyarı! Sabah saatlerinde başlayacak

Meteoroloji'den kritik uyarı! Sabah saatlerinde başlayacak