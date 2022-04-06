. Pınar Deniz'den samimi itiraf!
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Pınar Deniz'den samimi itiraf!

Kanal D'nin reyting rekortmeni dizisi Yargı'da Ceylin karakterine hayat veren güzel oyuncu Pınar Deniz verdiği son röportajında özel hayatına yönelik samimi açıklamalarda bulundu.

Ekleme: 6.04.2022 - 19:20 Güncelleme: 6.04.2022 - 19:21 / Editör: Ozge Selin
Kendisi gibi oyuncu olan Yiğit Kirazcı ile ayrılığının ardından adı avukat Nail Gönenli ile anılan Pınar Deniz, samimi açıklamalarda bulundu.

L’Officiel dergisinin YouTube kanalına konuk olan Deniz, hakkında bilinmeyenleri anlattı.

Arap kökenli bir aileden gelen oyuncu, çocukluk yıllarıyla alakalı konuştu. İlkokula kadar Türkçe bilmediğini ve Arapça konuştuğunu ifade eden ünlü oyuncu, "Anneme 'Mama’ diyordum. ‘Anne’ diye seslenemiyordum. Arkadaşlarımın arasında ötekileştirilmemek için sokaktan anneme seslenmek yerine 5’inci kattaki evimize çıkardım." dedi.

Ailesinin oyunculuk hakkındaki düşüncelerini de dile getiren Pınar Deniz, "Oyunculuğa sıcak bakmayacaklarını düşündüm.

Şimdi babamın yüzündeki gururu görmek, ‘İyi ki bu işi seçmişim’ dememi sağlıyor." ifadelerini kullandı. Ünlü oyuncu, "Meşhur Türkan Şoray kuralları vardır.

Sizin de böyle prensipleriniz var mı?" sorusuna ise, "İlk oyunculuğa başladığımda ‘Öpüşme sahnesi çekmem.’ diyordum. Fakat insan okudukça, vizyonunu ve dünyasını genişlettikçe öyle bir sınırı kalmıyor." yanıtını verdi.


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