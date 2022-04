Müjde Uzman'dan Oğuzhan Uğur itirafı

Müjde Uzman, Trendyol’un Instagram hesabı üzerinden canlı gerçekleşen ‘Mert Vidinli’yle Sıkıştıran Sorular’ programına konuk oldu.

“Arkadaşlarım bana Müjdat der. Bu isim bana çok yapıştı. Kaşımdan mı, gözümden mi, ses tonumdan mı, sebebini bilmiyorum. Her şeyi çok iyi tamir ederim, belki bu yüzden Müjdat diyorlardır” dedi.



İşte oyuncunun ilginç açıklamaları...

*“Elimi taşın altına her zaman koyarım. Çile çeker, bedelini öderim. Ama kimseye adaletsiz davranamam.”



*“Korkularımın üzerine mutlaka giderim. Aklıma geleni yapmazsam çatlarım.”



'HAYKO CEPKİN TEKLİF ETTİ'



*“Şu an en büyük hayalim bungee jumping yapmak. Hatta geçen yaz Hayko Cepkin bunu teklif etti. O günden beri aklımda.”



*“Ricky Martin’i çok seviyorum. Onunla kırmızı halıda yürümeyi çok isterdim.”



FEDAKARLIK ŞART



“Oğuzhan Uğur ile 10 aydır beraberiz. Çok tatlı ilerliyor. İlişki fedakârlık gerektiriyor tabii. Oğuzhan gececi, ben sabahçı. Birlikte orta yolu bulmaya çalışıyoruz.”