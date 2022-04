Hasan Can Kaya hakkında bomba iddia!

Her cuma günü Konuşanlar isimli programla ekrana gelen Hasan Can Kaya’nın servet değerinde bir yatırım yaptığı iddia edildi.

Ses sanatçısı ve magazin yazarı Onur Akay, komedyen Hasan Can Kaya’nın 40 milyon TL’ye 1. Levent’ten villa aldığını ve villayı bankadan kredi çekerek alan Kaya’ya patronu Acun Ilıcalı’nın kefil olduğunu iddia etti.



Akay, “Komedyen Hasan Can Kaya, 40 milyon TL’ye 1. Levent’te villa aldı. Villayı bankadan kredi çekerek alan Kaya’ya patronu Acun Ilıcalı kefil oldu.



Hasan Can Kaya, 2021 yılında ise Acun Ilıcalı’nın Ulus Yeşil Evler’de satışa çıkardığı tripleks villayı annesi için satın almıştı” açıklamasını yaptı.



Hasan Can Kaya, YouTube’daki kanalında yaptığı programla ün yapmış ve Acun Ilıcalı’nın dijital platform Exxen’i kurmasıyla da buraya geçerek, yılın en büyük transferlerinden birine imza atmıştı.