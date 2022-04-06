. Bir Zamanlar Çukurova’nın Gaffur’u Bülent Polat isyan etti: Paylaştığı görüntüler mide bulandırdı!
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Bir Zamanlar Çukurova’nın Gaffur’u Bülent Polat isyan etti: Paylaştığı görüntüler mide bulandırdı!

Atv'nin sevilen dizisi Bir Zamanlar Çukurova'da oynayan Bülent Polat, sosyal medya hesabından kaldığı otele isyan etti. Otelde tüm nezaket kurallarının çiğnendiğini belirten Polat, "Ben de çiğneyemediğim canlıları ve metalleri paylaşayım istedim" dedi…

Ekleme: 6.04.2022 - 13:53 Güncelleme: 6.04.2022 - 14:01 / Editör: Ozge Selin
Bir Zamanlar Çukurova'da rol alan Bülent Polat, sosyal medyadan kaldığı otele sitem etti...

OYUNCU BÜLENT POLAT SİTEM ETTİ

Fenomen dizide canlandırdığı Gaffur karakteri ile büyük beğeni toplayan Bülent Polat; önce odasındaki bir böceği, sonra bir metal parçasını, ardından yemeğinden çıkan salyangozun görüntüsünü paylaştı.

Bir Zamanlar Çukurova’nın Gaffur’u Bülent Polat isyan etti: Paylaştığı görüntüler mide bulandırdı!

Polat, Instagram hesabından yaptığı paylaşımlarda şu ifadelere yer verdi:

'DAVETE İCAP EDEYİM...'

'4 yıldır Adana'da HiltonSa'da yaşıyorum. 2. evim oldu. Son bir aydır tüm nezaket kurallarını çiğniyorlar.

Bir Zamanlar Çukurova’nın Gaffur’u Bülent Polat isyan etti: Paylaştığı görüntüler mide bulandırdı!

Ben de çiğneyemediğim canlıları ve metalleri paylaşayım istedim. Davete icap edeyim…'

Bir Zamanlar Çukurova’nın Gaffur’u Bülent Polat isyan etti: Paylaştığı görüntüler mide bulandırdı!

Polat'a takipçilerinden destek mesajları geldi...
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