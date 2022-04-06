. Bir Zamanlar Çukurova’nın Gaffur’u Bülent Polat isyan etti: Paylaştığı görüntüler mide bulandırdı!

Atv'nin sevilen dizisi Bir Zamanlar Çukurova'da oynayan Bülent Polat, sosyal medya hesabından kaldığı otele isyan etti. Otelde tüm nezaket kurallarının çiğnendiğini belirten Polat, "Ben de çiğneyemediğim canlıları ve metalleri paylaşayım istedim" dedi…

Bir Zamanlar Çukurova'da rol alan Bülent Polat, sosyal medyadan kaldığı otele sitem etti...OYUNCU BÜLENT POLAT SİTEM ETTİFenomen dizide canlandırdığı Gaffur karakteri ile büyük beğeni toplayan Bülent Polat; önce odasındaki bir böceği, sonra bir metal parçasını, ardından yemeğinden çıkan salyangozun görüntüsünü paylaştı.Polat, Instagram hesabından yaptığı paylaşımlarda şu ifadelere yer verdi:'DAVETE İCAP EDEYİM...''4 yıldır Adana'da HiltonSa'da yaşıyorum. 2. evim oldu. Son bir aydır tüm nezaket kurallarını çiğniyorlar.Ben de çiğneyemediğim canlıları ve metalleri paylaşayım istedim. Davete icap edeyim…'Polat'a takipçilerinden destek mesajları geldi...