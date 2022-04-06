. Ayhan Aşan'ı yasa boğan ölüm!

Defalarca Türkiye genelinde yapılmakta olan ses yarışmalarına katılan Ayhan Aşan, 1987 tarihinde yapılmış olan Altın Lale Ses yarışmasıyla önemli bir başarı elde etti.Ayhan'ın Aşan'ın Selma Aşan ile evliliğinden olan kızı Büşra Aşan, ‘Artık Susma' programına katılarak babalarının onu görmediğini söyledi.AYHAN AŞAN'IN AVUKATI AÇIKLAMA YAPTIAyhan Aşan'ın avukatı canlı yayında yaptığı açıklamada, müvekkilinin herhangi bir sorumluluğu olmadığını 18 yaşına kadar çocuklarına nafaka ödemesi yaptığını açıkladı.Çiftin mutluluğu, baba Aşan'ın 2000'de evi terk etmesiyle bozuldu. 2008 yılında dava açan Selma Aşan, bu ayrılık nedeniyle strese bağlı 'myastenia gravis' (ağır kas zaafı) hastalığına yakalandığını iddia etti.ESKİ EŞİ HAYATINI KAYBETTİŞimdilerde Ayla Aşan ile mutlu bir evlilik sürdüren ünlü sanatçı Ayhan Aşan'ın ilk eşi ve çocuklarının annesi Selma Aşan, geçtiğimiz şubat ayında koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetmişti. Ayhan Aşan aldığı kötü haberle kahroldu.Şarkılarıyla bir döneme damgasını vuran Ayhan Aşan baba acısıyla sarsıldı. Ünlü sanatçı kötü haberi sosyal medya hesabından yaptığı bir paylaşımla duyurdu.'YASLANDIĞIM DAĞIM, ÇINARIM'Babasının vefatı Ayhan Aşan şu sözlerle takipçileriyle paylaştı; 'Yaslandığım dağım, çınarım, babam gitti. Yoluma ışık tutan vefakarım, çocukluğum, meleğim gitti.''Konu ile ilgili Ayhan Aşan'ın eşi Ayla Aşan ise Instagram hesabından ''Değerli eşimin kıymetli babası hakkın rahmetine kavuşmuştur. Başımız sağ olsun'' mesajını paylaştı.