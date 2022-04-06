. Ayhan Aşan'ı yasa boğan ölüm!
  • USD: 14,70 - 14,72
  • EURO: 16,13 - 16,16
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Ayhan Aşan'ı yasa boğan ölüm!

54 yaşındaki şarkıcı Ayhan Aşan, aldığı acı haberle yıkıldı. Geçtiğimiz haftalarda eski eşi ve iki çocuğunun annesi Selma Aşan'ı kaybeden Ayhan Aşan'ın babası vefat etti. 90'lı yıllara damga vuran ünlü şarkıcı acı haberi sosyal medyadan yaptığı paylaşımla duyurdu.

Ekleme: 6.04.2022 - 09:57 Güncelleme: 6.04.2022 - 09:59 / Editör: Ozge Selin
Defalarca Türkiye genelinde yapılmakta olan ses yarışmalarına katılan Ayhan Aşan, 1987 tarihinde yapılmış olan Altın Lale Ses yarışmasıyla önemli bir başarı elde etti.

Ayhan'ın Aşan'ın Selma Aşan ile evliliğinden olan kızı Büşra Aşan, ‘Artık Susma' programına katılarak babalarının onu görmediğini söyledi.

AYHAN AŞAN'IN AVUKATI AÇIKLAMA YAPTI
Ayhan Aşan'ın avukatı canlı yayında yaptığı açıklamada, müvekkilinin herhangi bir sorumluluğu olmadığını 18 yaşına kadar çocuklarına nafaka ödemesi yaptığını açıkladı.

Çiftin mutluluğu, baba Aşan'ın 2000'de evi terk etmesiyle bozuldu. 2008 yılında dava açan Selma Aşan, bu ayrılık nedeniyle strese bağlı 'myastenia gravis' (ağır kas zaafı) hastalığına yakalandığını iddia etti.

ESKİ EŞİ HAYATINI KAYBETTİ
Şimdilerde Ayla Aşan ile mutlu bir evlilik sürdüren ünlü sanatçı Ayhan Aşan'ın ilk eşi ve çocuklarının annesi Selma Aşan, geçtiğimiz şubat ayında koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetmişti. Ayhan Aşan aldığı kötü haberle kahroldu.

Şarkılarıyla bir döneme damgasını vuran Ayhan Aşan baba acısıyla sarsıldı. Ünlü sanatçı kötü haberi sosyal medya hesabından yaptığı bir paylaşımla duyurdu.

Ayhan Aşan'ı yasa boğan ölüm!

'YASLANDIĞIM DAĞIM, ÇINARIM'
Babasının vefatı Ayhan Aşan şu sözlerle takipçileriyle paylaştı; 'Yaslandığım dağım, çınarım, babam gitti. Yoluma ışık tutan vefakarım, çocukluğum, meleğim gitti.''

Ayhan Aşan'ı yasa boğan ölüm!

Konu ile ilgili Ayhan Aşan'ın eşi Ayla Aşan ise Instagram hesabından ''Değerli eşimin kıymetli babası hakkın rahmetine kavuşmuştur. Başımız sağ olsun'' mesajını paylaştı.
Ümit Özdağ'dan bomba açıklamalar! İttifak büyük çıkmaz içinde...
CHP'li İBB'den ulaşıma yüzde 40 zam!
Rusya'dan Türkiye'nin arabulucu olduğu müzakerelerle ilgili açıklama: Buça'daki görüntülerin hedefi belli
Nisa bebek onun elinden mama yemişti: Türkiye bakıcının sözlerini konuşuyor!
Polonyalı milletvekili Dominik Tarczyński'nin sözleri Batı'nın İslam düşmanlığını kanıtladı: 'Bir tane Müslüman mülteci almadık'
Nisa Mihriban bebek Türkiye'nin gündemi! Biyolojik annesi Ebru S.'nin kan donduran sözleri: Önceki çocuğuma da bakamadım
Bakan Varank ve Nebati, Togg'un direksiyonuna geçti!
Rusya-Ukrayna savaşı sonrası Karadeniz gazı için Türkiye'den kritik hamle
Dünyanın en iyisi 'ATAK' atağa kalktı: Milli helikopterin ilk durağı Asya oldu
Halil Falyalı’nın ifadesi ortaya çıktı: O isim için tanıklık yapmış!
Türkiye - ABD ilişkilerinde yeni dönem: Erdoğan ve Biden'ın kararları yürürlükte
Türkiye'den Bucha açıklaması: Sorumlular hesap vermeli
‘Hal’e bir haller oldu! Fiyat farkı 15 katı buldu!
Memur ve emekli maaşında flaş gelişme! Memur ve emekli zammı yüzde 30'u aşacak
Beyaz TV Genel Yayın Koordinatörü Osman Gökçek'ten önemli açıklamalar!
Meteoroloji'den kritik toz taşınımı uyarısı!
Türkiye'nin ürettiği ATAK helikopteri yurt dışında ilk kez Filipinler’de uçacak
Buça'daki ceset görüntüleri düzmece mi? Cesetler hareket mi etti?
Bakan Koca'dan Nisa Bebek açıklaması
Putin’den Rus mallarını kamulaştıran Batı'ya rest!
Tüm şehir katili arıyor: Kaynanasını, baldızını ve yeğenini öldürdü!

Tüm şehir katili arıyor: Kaynanasını, baldızını ve yeğenini öldürdü!

Acil tıp teknisyeni süt annelik yapmıştı! Nisa Mihriban bebek hayatını kaybetti!

Acil tıp teknisyeni süt annelik yapmıştı! Nisa Mihriban bebek hayatını kaybetti!

Türkiye'den 'Milli Muharip Uçak' hamlesi! İki güç bir araya geldi...

Türkiye'den 'Milli Muharip Uçak' hamlesi! İki güç bir araya geldi...

İnterneti kasıp kavuran etkinlik: Reddit r/place! Milyonlarca kullanıcı piksel savaşları için aynı anda harekete geçti!

İnterneti kasıp kavuran etkinlik: Reddit r/place! Milyonlarca kullanıcı piksel savaşları için aynı anda harekete geçti!

Otomobil devinden radikal karar: O araçların üretimine son verdi

Otomobil devinden radikal karar: O araçların üretimine son verdi

Meteoroloji'den kritik uyarı! Sabah saatlerinde başlayacak

Meteoroloji'den kritik uyarı! Sabah saatlerinde başlayacak